Gönyeli’de “bahar temizliği” zamanı



Gönyeli Belediyesi, her yıl olduğu gibi yine “Genel Bakım ve Kapsamlı Temizlik kampanyası”na hazırlanıyor.

Bu amaçla, Gönyeli Belediyesi ile Nurbeş Temizlik arasında hizmet alım sözleşmesi imzalandı. Gönyeli’de bahar temizliği ve kapsamlı bakım projesi Gönyeli Belediyesi personelinin yanı sıra özel şirket tarafından da yürütülecek.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, ülkedeki en kapsamlı temizlik kampanyasını her yıl Gönyeli’de tekrarladıklarını belirterek, “Bu sadece bir temizlik kampanyası değil, kentin yıllık bakıma alınmasıdır” diye konuştu.

Gönyeli Belediyesi’nin 2018 Genel Bakım ve Kapsamlı Temizlik Kampanyası 2 Nisan 2018 tarihinde başlayacak.

Tüm sokakları rutin olarak yıl boyunca temizlenen Gönyeli kentinde, evsel atıklar düzenli toplanıyor, çöp konteynerleri yıkanıyor. Gönyeli kenti merkezinden en uzak ara sokağına kadar yıllık genel bakımdan geçiriliyor.

Benli: “Ülkenin en temiz kenti”



İmza töreninde konuşan Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Gönyeli’nin köyden kente dönüşüm sürecini tamamladığını, artık yeni hedefler için çalıştıklarını belirtti.

Benli, insan odaklı ve çevreye yönelik projelerin öncelik sıralamasında en üste çıktığını belirterek, hizmet kalitesinin artırılması noktasında da ciddi mesaj aldıklarını kaydetti.

Benli, Gönyeli Belediyesı’nin gücünün bu hedefleri daha ileriye taşıyacak durumda olduğunu ifade ederek, kentin temizliğinin ise “olmazsa olmaz” özelliğini koruduğunu belirtti.



Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli sözlerini şöyle tamamladı:

“Kentimizin genel bakımı ile ilgili bir sözleşme imzaladık. Her yıl baharda kentimiz temizlik kampanyası adı altında çok kapsamlı bakıma alıyoruz. Bunu bizim kendi ekiplerimizin yanı sıra özel firmalardan hizmet satın alarak daha hızlı ve etkin bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Gönyeli’nin ana caddeleri sık periyotlarda, ara sokakları da 2 haftada bir süpürülmektedir. Çok yakında sokaklarımızın yanı sıra kaldırımları temizleyen teknolojik araçlarımız devrede olacak. Gönyeli’de caddeler dönüşür, insan odaklı yeni projelerin ihale süreçleri ilerlerken, ülkenin en temiz kenti olma özelliğimizi de koruyacağız. Yenilikçi vizyonumuz, güçlü altyapımız, ilkeli ve dürüst yöneticilik anlayışımız, güvenli ve sürdürülebilir bütçemizle Gönyeli’yi çok daha ileriye taşıyacağız.”

Temizlik kampanyasında toplam 5 dozer, 5 kamyon, 3 çekirge kamyonu, 2 traktör, 1 greyder, 2 süpürge aracı, 1 konteyner yıkama aracı ve 35 kişilik ekip görev yapacak.