Gönyeli'de ani ölüm!
Gönyeli-Yenikent’te bu sabah 06:00 sıralarında İpekyolu Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahta misafir olarak kalan olan Bilge Bilkay BARUT (K-49) ölü olarak bulundu.
A+A-
Gönyeli-Yenikent’te bu sabah 06:00 sıralarında İpekyolu Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahta misafir olarak kalan olan Bilge Bilkay BARUT (K-49) ölü olarak bulundu.
Adı edilenin cesedi üzerinde, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsi neticesinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Bu haber toplam 2092 defa okunmuştur
Etiketler : polis basın bülteni, ölüm
Önceki ve Sonraki Haberler