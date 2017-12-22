Gönyeli'de ani ölüm!

Gönyeli-Yenikent’te bu sabah 06:00 sıralarında İpekyolu Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahta misafir olarak kalan olan Bilge Bilkay BARUT (K-49) ölü olarak bulundu.

Adı edilenin cesedi üzerinde, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsi neticesinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.