Gönyeli'de ani ölüm

Gönyeli’de Emir Ahmet Gençsoy (E-72) isimli şahıs ani geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bültenine göre, ikametgahının giriş kapısı içerisinde dün sabah saatlerinde aniden rahatsızlanan Gençsoy, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.