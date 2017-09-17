Gönyeli’de 20 gram kokain, 3 tutuklu!
Gönyeli’de, dün akşam saatlerinde arama yapan polis, E.A. (E-38)’nın evinde 20 gram kokain buldu. Bugün mahkemeye çıkarılan şahıslar 3'er gün tutukluluk emri aldı
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Didem MENTEŞ
Olayla ilgili isimlerinin baş harfleri C.U. (E-40), E.A. (E-38) ve M.T. (E-41) olan şahıslar şüpheli olarak tutuklandı. Zanlılar bügün mahkemeye çıkarılarak aleyhlerine 3’er gün tutukluk emri alındı. Olayla bağlantılı 2 kişi aranıyor
Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin dün akşam aldığı bir ihbarı değerlendirerek, Gönyeli’de bir eve yaptığı operasyonda yaklaşık 20 gram ağırlığında kokain türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili isimlerinin baş harfleri C.U. (E-40), E.A. (E-38) ve M.T. (E-41) olan şahıslar şüpheli olarak tutuklandı. Zanlılar bugün mahkemeye çıkarılarak aleyhlerine 3’er gün tutukluk emri alındı.
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Etiketler : Polis Basın Bülteni, uyuşturucu, mahkeme
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