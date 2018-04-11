Gönyeli Sosyal Aktiviteler Merkezi’nin gurur gecesi

Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi (SAM) yeni sezonu oldukça kalabalık ve görkemli bir etkinlikle açtı. Gönyeli Belediyesi’nin 6 yıldır seramikten müziğe, tiyatrodan fotoğrafçılığa pek çok farklı alanda kent insanı ile bütünleştirdiği merkez, yeni döneme de iddialı başladı.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, 2 bin 354 insana dokunan Sosyal Aktiviteler Merkezi’nin önemli bir görev yerine getirdiğini belirterek, hem eğitmenleri hem de tüm katılımcıları kutladı.

“Önce insan” diyerek çıktıkları yolda çok önemli bir aşama kaydettiklerini anlatan Ahmet Benli, “Hedefimiz 7’den 77’ye çok daha fazla insanımızı sosyal aktiviteler ile buluşturmak, yeni yetenekleri ortaya çıkarmak ve Gönyeli’deki bu önemli merkezi ileriye taşımaktır” dedi.





Yoğun katılım



Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde yeni sezona geçtiğimiz perşembe akşamı saat 18.30’da başlayan kokteyl ile start verildi.

Gönyeli’de kültür ve sosyal hayata verilen önemin bir göstergesi olan Sosyal Aktivite Merkezi’nin 2018 yılı sezonunun açılışına birçok sanatsever ve Gönyelili katıldı.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli’nin açılış konuşması ile başlayan gecede güzel saatler yaşandı.

Kokteylli sezon açılışında Seramik Kursiyerleri Sergisi, Resim Kursiyerleri Sergisi, Fotoğrafçılık Kursiyerleri Sergisi de açıldı. Oldukça ilgi gören sergiler, vatandaşlar tarafından gezildi, takdir gördü. Sergi açılışlarının ardından ise Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi kursiyerleri dinletiler sundu.

Benli: İnsana hizmete devam edeceğiz



Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli yaptığı konuşmada Gönyeli SAM’ın kentteki dokunun bütünleşmesinde ciddi bir işlev gördüğünü kaydederek, insanların hem kaynaştığını, hem de üreterek çok daha mutlu olduğunu söyledi. Benli, Gönyeli Belediyesi hizmet serüveninin uzun bir yol olduğunu kaydederek, bu zor günlerden geçerek Gönyeli’de hizmet kalitesini yükseltmeyi başardıklarını söyledi.

Çok sıkıntılı bir süreçte göreve başladıklarını, Gönyeli halkıyla birlikte köyden kente dönüşümü başardıklarını anlatan Benli, bugün ülkenin en güçlü belediyesi haline geldiklerini söyledi.

Benli, yeni dönemde önlerine yeni hedefler koyduklarını söyleyerek, “Altyapı yatırımlarının ardından şimdi çevreye ve insana yönelik yatırımlara yoğunlaştık. Gönyeli’deki yaşam kalitesini ve ekonomik canlılığı ileriye taşıyacak dönüşüm projelerimiz devam ediyor” dedi.

İnsan merkezli sosyal projelerin gündemde olduğunu, çevre projelerinin devam ettiğini, kentte hizmet kalitesinin artırıldığını belirten Benli, bu kapsamda kaldırımları süpüren araçların belediyenin filosuna katıldığını söyledi.

İnsana yönelik hedeflerin 2012 yılında başladığını ifade eden Benli, 2012 yılından bugüne



Yeni sezona 22 kursla başlıyoruz



Gönyeli SAM’dan 2354 insanın bu merkezden faydalandığını söyledi.

Benli şöyle devam etti:

22 kursla yeni sezona başlıyoruz. Şu anda 350 insanımız bu kurslardan yararlanıyor. Bu şekilde daha sosyal oluyor, daha çok üretiyoruz. İnsana dair pek çok projeyi birlikte başardık. Ülkenin en fonksiyonel okul öncesi eğitim merkezini yaptık. Gönyeli SAM’ın yeni unsuru olan açık amfinin ihale süreci 7 Mayıs’ta tamamlanacak ve inşaata geçilecek. Gönyeli İlkokulu’nun bütün sınıflarına elektronik tahtalar yerleştirdik. Yaşlılara hizmet, çocuk ve gençlere festivaller yaptık. Bunlar gerçeklerdir ve biz insana hizmete devam edeceğiz.”