Gönyeli inandı bir kere: 1-0

STAT: Gönyeli Stadı

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu, Sertan Alkın, Hakan Gök

GÖNYELİ: Kemal Bağbal, Mehmet Barkınay, Kadir Hakel, Talat Dağer, İbrahim Öksüzoğulları, Süleyman Aksaç (Dk.80 Serkan), Coşkun Ulusoy, Raif Selden, Velat Çelik (Dk.55 Kahraman), Sabri Selden, Tacettin Köse (Dk.65 Hasan)

DUMLUPINAR: Onurhan Yalçın, Hasan Mani, Mustafa Sakallı, Ali Özay Çelik, Berke Zorba, Eser Yücel (Dk.46 Eray), Ümit Genç (Dk.28 Mustafa Çelik), Can Özbilen, Mustafa Taşçıoğlu, Mehmet Fuat, Tahir Kurt (Dk.60 Charamlampos Louzou)

GOL: Dk.49 Raif Selden (Gönyeli)

KIRMIZI KART: Dk.40 Mustafa Sakallı (Dumlupınar)

K-Pet Birinci Lig’in 27’nci haftasında Dumlupınar’ı konuk eden Gönyeli, maçı 1-0 kazanarak, Süper Lig’e terfi etmek için önemli bir galibiyet almış oldu. Kırmızı beyazlılar, ligde kalan 3 maçta 1 puan aldığı takdirde Süper Lig’e terfi etmiş olacak.

Raif attı, galibiyet geldi

Gönyeli’de oynanan karşılaşmanın ilk devresi golsüz sona ererken, ikinci devreye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 49’uncu dakikada tecrübeli oyuncusu Raif Selden’in golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Gönyeli, bu önemli karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Gönyeli bu galibiyetle ligdeki puanını 56 puana ulaşırken, Dumlupınar ise 43 puanda kaldı.

Fotoğraf: Hüseyin Özbarışcı