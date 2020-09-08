Gönyeli İlkokulu’nda eğitim başlayamadı

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Eğitimde dün anaokulu ile ilkokul 1’inci ve 2’nci sınıflar için ders zili çaldı. Ancak Gönyeli İlkokulu’nda ilk gün sakin geçti. Okulun ilk gününde on üç 1’nci sınıf öğrencisi, bir de 2’nci sınıf öğrencisi olmak üzere toplam on dört öğrenci okula gitti. YENİDÜZEN’e konu hakkında konuşan okul müdürü Rağıp Öztüccar, diğer okullarda olduğu gibi Gönyeli İlkokulu’nda da sağlık açısından gerekli önlemlerin alındığını, buna rağmen insanlarda bir endişe olduğunu ifade etti.

“Gerekli tedbirleri aldık ama veliler de haklı”

Gönyeli İlkokulu Okul Müdürü Rağıp Öztüccar yaptığı açıklamada, diğer okullar gibi kendilerinin de sağlık açısından gerekli tedbirleri aldığını ancak yine de insanlarda bir endişe olduğunu söyledi. Öztüccar; “Anaokulu ile ilkokul 1 ve 2’nci sınıflar için eğitim başladı. Bütün okullarda olduğu gibi bizim okulumuzda da gerekli önlemler alındı. Okul giriş çıkışlarında dezenfektanlar sıkıldı, ateşler ölçüldü, sosyal mesafeye uyulmaya çalışıldı. Buna rağmen 1’inci sınıflarda 13, 2’nci sınıflarda da sadece 1 kişi okula geldi. Durum böyle olunca da, haliyle eğitim olamadı ve okula gelen öğrencilerin aileleri tekrardan okula gelip çocuklarını aldı. Herkesin sağlık endişesi var. Velilere de kızamıyorsunuz çünkü onlar da çocuklarının sağlıklı bir ortamda eğitim görmesini ister ve çocuklarını ona göre okula yollar. Yarın ne olur bilemem ama insanların tedirginliği kalkmadan bu eğitim olmaz. Öğrencilerin okula gelmemesi konusunda bir organize söz konusu olduğunu düşünmüyorum, genel anlamda bir tedirginlik var” şeklinde konuştu.