Gönyeli İlkokulu geliştiriliyor

Gönyeli Belediyesi, Gönyeli İlkokulu’nun yeniden tasarlanarak geliştirilmesi için proje üretileceğini bildirdi.

Açıklamaya göre, yaklaşık 3 bin 400 metre kare kapalı alana sahip yeni derslikler tamamlandığı zaman toplamda 5 bin 700 metre kare büyüklüğünde kapalı alana sahip bir okul kampusu ortaya çıkacak.

Gönyeli Belediyesi’nde düzenlen imza töreniyle Gönyeli İlkokulu’nun yeniden tasarlanarak ek dersliklerin yapımına yönelik lan ve proje hazırlanmasını öngören anlaşma yapıldı.

Gönyeli Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre proje çizimi Hüseyin Kaya-Osman Sami Mimar ve Mühendislik Bürosu tarafından yapılacak.

BENLİ

İmza töreninde konuşan Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, insana yatırıma devam edeceklerini ve İnsana yatırımın çağdaş bir gelecek için önemli olduğunu söyledi.

Benli, bu sorumluluğun belediyeye ait olmamasına rağmen, birçok alanda kentin rahatlaması adına ellerinden geleni yapacaklarını da söyledi.

Okul öncesi binası, sel sularının kentten arındırılması gibi kendi sorumluluklarında olmayan birçok projeyi üstlendiklerini kaydeden Benli, Gönyeli İlkokulu’nu daha önceki dönemde de iyileştirme çalışmalarında bulunduklarını söyledi.

PROJE İÇERİĞİ

90 gün içerisinde tamamlanması öngörülen proje, toplamda 24 derslik, 2 İngilizce dil laboratuvarı, 2 müzik dersliği, 2 resim dersliği, 1 bilgisayar dersliği, müdür ve sekreter, 2 müdür muavin odası, öğretmenler odası, ilk yardım odası, kafeterya ve konferans salonunu içeriyor.