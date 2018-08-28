Gönyeli ilk yarı Atatürk’te

K-Pet Süper Lig’in yeni ekiplerinden Gönyeli, sahasının hazır olmaması nedeni ile ligin ilk yarısındaki iç saha maçlarını Atatürk Stadı’nda oynayacak. Uzun yıllardır sentetik zemine sahip olan, yeni sezon öncesi zemini değiştirilme kararı alınan ve çim zemine kavuşturulması planlanan Gönyeli Stadı, ilk yarıya yetişemeyecek olmasından dolayı kırmızı beyazlılar ilk devre iç saha maçlarını Atatürk Stadı’nda oynayacak.