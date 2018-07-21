Gönyeli ilk çalışmasını yaptı

Geride bıraktığımız sezon Birinci Lig’den K-Pet Süper Lig’e terfi eden Gönyeli, 2018-2019 sezonunun ilk saha çalışmasını yaptı. Kırmızı beyazlılar ilk çalışmasını Göçmenköy Stadı’nda gerçekleştirdi. Teknik direktör Emre Perçinci ve teknik heyet nezaretinde gerçekleştirilen ilk çalışmayı kulüp başkanı Mustafa Arabacıoğlu da yakından takip etti.