Gönyeli için yoğun mesai

Hüseyin KIRAL

Gönyeli Stadı’nda geçtiğimiz yıl başlayan çimlendirme çalışmaları aşırı yağmurlardan nasibini aldı. 12 yıl önce su ve toprağının verimsiz olmasından dolayı çim zemin sökülerek, sentetik zemine dönüştürülen, ancak geçen yıllar içerinde sentetik zeminin deforme olmasından çimlendirilmesi kararlaştırılan Gönyeli Stadı’nda zemin yağışlardan etkilendi.

Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi ile Gönyeli Belediyesi’nin ortaklaşa yapmaya çalıştıkları yenileme çalışmasında projeye bu kez yağan yoğun yağmurlar nedeni ile zeminde oluşan mantar hastalığı darbe vurdu. Tamamen Gönyeli Spor Kulübü’ne ait olan stat, Gönyeli Belediye başkanı Ahmet Benli’nin de girişimi ile kulüp yönetimi ile anlaşan Spor Dairesi’ne devredilirken, Daire tüm bakım ve onarım için de Gönyeli Belediyesi ile hareket ediyor.

Değirmencioğlu, “Gönyeli Belediyesi ile ortaklaşa yapmaya çalıştığımız çimlendirme projesinde zeminin yoğun yağmurdan dolayı yakalandığı mantar hastalığı nedeni ile yeniden başa döndük. Ancak sadece stadın teslim tarihi değişti. Her şeye rağmen bu stadı örnek bir stat yapacağız”

Değirmencioğlu: “Bu stadı örnek stat yapacağız”

“Haziran 2018’de, Spor Dairesi Müdürlüğü, Gönyeli Spor Kulübü ve Gönyeli Belediyesi ile yapılan anlaşma sonucunda, Gönyeli Stadı’nın bozulan mevcut sentetik zemini, doğal çim zemine dönüştürmek için çalışma başlattık. Halı söküldü, çim zemine uygun hale getirilerek ekildi ve biçme mesafesine geldi. Ancak yağan yağmur ve ardından gelen hastalık sadece stadın teslim tarihinin değişmesine neden oldu” açıklaması yapan Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, “Her şeye rağmen bu stadı örnek bir stat yapacağız” dedi.

“Bütün tahlilleri yeniden yaptırıyoruz”

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, “Gönyeli Stadı’nda tam sona geldi dediğimiz anda zeminde görünen mantar hastalığı nedeni yaşanan sıkıntıyı gidermek için önce çürüyen çimleri zemin üzerinden sıyırdık. Ardından su ve toprak ile ilgili tüm gerekli tahlilleri yaparak hastalığın nedenini araştırdık. Önümüzdeki günlerde Türkiye’den uzman kişiler gelerek ekim çalışmalarımıza yeniden başlayacağız” dedi.

“Antrenman sahasını da hizmet vermesi için düzenliyoruz”

Yıllar önce Gönyeli Stadı’nın altında yer alan boş araziyi antrenman sahası olarak Gönyeli Spor Kulübü’ne hizmet vermesi için hazırlandığını belirten Değirmencioğlu, “Ne yazık ki orası da ilgisizlikten nasibini aldı” dedi. Alkan Değirmencioğlu, “Yine Gönyeli Belediyesi ile işbirliği yürüterek antrenman sahasını iyileştirmek ve üzerinde idman yapma olanağı yaratmak için çalışma başlattık, orası iki haftaya kadar hazır duruma gelir” dedi. Değirmencioğlu, “En büyük arzumuz Gönyeli Stadı’nda başlatmış olduğumuz çim zemin çalışmalarının bir an önce sonuçlanıp Gönyeli kulübüne hizmet etmesidir” dedi.