Gönyeli haftalar sonra: 2-1

STAT: Gönyeli Stadı

HAKEMLER: Hüseyin Özkan, Emre Çevikdal, Fatih Bardakçıoğlu

GÖNYELİ: Kemal Bağbal, Menteş Mertkaya, Kadir Hakel, Mehmet Barkınay, Okan Göktürk, Coşkun Ulusoy (Dk.55 Sabri), Velat Çelik (Dk.90 Özgür Gül), Tacettin Köse, Süleyman Aksaç (Dk.65 Serkan Karaoğlan), Kahraman Dönmez, İbrahim Öksüzoğulları

GİRNE HE: Athos Chrysostomou, Mahmut Erkan, Salahi Güney, Yunus Emre Bozkurt, Batuhan Kerez, Şenol Hızlıoğlu, Halil Değer, Ertan Denizer, Deniz Kurtay, Yunus Emre Doğan, İbrahim Salin

GOLLER: Dk.2 İbrahim Öksüzoğulları Dk.81 Sabri Selden (Gönyeli) Dk.31 Şenol Hızlıoğlu (GHE)

K-Pet Birinci Lig’in 15’inci haftasında lider Gönyeli, Girne Halk Evi’ni konuk etti. Karşılaşmayı Gönyeli 2-1 kazandı. 4 hafta sonra kazanan Gönyeli, Esentepe’nin Doğancı karşılaşmasında puan kaybetmesiyle birlikte ilk yarıyı en yakın takipçisi Esentepe’nin 2 puan önünde tamamladı. Maçın son bölümlerinde kalesinde golü gören ve bu maçta mağlubiyet alan Girne Halk Evi ise ligin ilk devresini 25 puanla 6’ncı sırada tamamladı.

Aralık ayında sadece 1 galibiyet

K-Pet Birinci Lig’de son 4 maçtır kazanamayan ve bu seriyi dün Girne Halk Evi maçında sonlandıran Gönyeli, Aralık ayında hiç galibiyet alamadı. Kırmızı beyazlılar, Girne Halk evi maçı öncesinde son galibiyetini 26 Kasım tarihinde Göçmenköy’e karşı almıştı.

Fotoğraf: Hüseyin ÖZBARIŞCI