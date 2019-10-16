Gönyeli “Gençlik Festivali”ne hazır

Gönyeli Belediyesi’nin düzenlediği “Gençlik Festivali” 21-25 Ekim’de pek çok önemli sanatçıyı gençlikle buluşturuyor.

Manga’yla başlayacak festival, Sertap Erener konseri ile tamamlanacak.

Lütfiye Özipek, Fikri Karayel, Ahmet Evan, Fikrican Kayıkçı, Grup Frekans, Gizem Akbil, Positrone, Gramafon da festival boyunca sahne alacak.

Festival alanında pub, bar, cafelerden oluşan özel mekanlar da yaratılacak.

Gönyeli Bulvarı’ndaki festival alanında her akşam Dj’lerin yanısıra Sosyal Aktiviteler Merkezi (SAM)’ın yetenekleri de sahne alacak.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli basın toplantısı düzenleyerek festival hakkında bilgi verdi.

Benli, “Ülke ölçeğinde en içerikli festivale imza atacağız, umarım gelecek yıl, Avrupa’dan da gelecek sanatçılarla Kıbrıs’ın bütününü Gönyeli’de toplarız” dedi.

Gönyeli’yi ülkenin yaşam standardı en yüksek kent olarak gördüklerini anlatan Benli, şöyle konuştu: “Gönyeli Belediyesi’nin bütçesi büyüdü, hacmi genişledi, yatırım payı % 35’lere ulaştı. Altyapının, çevrenin, yatırımın geliştiği bir noktada festivali konuşuyoruz. İnsana dokunuyoruz ve insanımızın yaşam kalitesini ileriye taşıyoruz.”

Başkan Benli, festivalin organizesinin tam bir ekip çalışmasıyla yapıldığını söyledi, belediyenin tüm birimlerine teşekkür etti.

Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Benli, “her eve fiber optik internet projeleri”nde de önemli ilerleme sağladıklarını, bu yönde ilgili bakanlıkla da uzlaşıya vardıklarını anlatarak, “gençlere bu önemli müjdeyi de veriyoruz” dedi.

21 Ekim Pazartesi başlayacak festivalde; 18:00 - 21:00 saatleri arasında Action Team gösterisi yer alacak. Dj. Behiç’in performansının ardından saat 21:00’de MANGA sahneye çıkacak.

22 Ekim Salı festivalin ikinci gününde saat 19:00’da Dj Bora’nın performansı yer alacak; 20:00’de Gramafon, 21:00’de Fikrican Kayıkçı sahneye çıkacak, saat 22:00’de ise Gizem Akbil konseri yer alacak.

23 Ekim Çarşamba günü Dj Haşim Volkan’ın performansı yanısıra Positrone sahneye çıkacak ve gecenin finalini 21:00’den itibaren Lütfiye Özipek yapacak.

24 Ekim Perşembe günü Mr. Joker’in performansı ile başlayacak etkinliklerde Grup Frekans, Ahmet Evan ve Fikri Karayel sahne alacak. Festivalin final gecesi,

25 Ekim’de önce Dj Behiç’in performansı yer alacak, saat 21:00’de ise Sertap Erener sahneye çıkacak. Fotoğraf sergisi, paten, bisiklet, yoga gibi etkinlikler ve sokak sanatçıları konseri, ayrıca indirimli satışlar da festival alanında olacak.