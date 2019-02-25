Gönyeli farka koştu: 4-1

K-Pet Süper Lig’in 19’uncu haftasında Gönyeli ile Baf Ülkü Yurdu karşı karşıya geldi. Atatürk Stadı’nda oynanan karşılamayı Gönyeli 4-1’lik skorla kazandı. Gönyeli’ye galibiyeti getiren golleri Lawal (KK), Talat, Okoli ve Serkan kaydetti. Ülkü Yurdu’nun tek sayısı Lawal’dan geldi. Alınan bu sonucun ardından Gönyeli puanını 32 yaparken, Baf Ülkü Yurdu 26 puanda kaldı. Ligin 20’nci haftasında Gönyeli, Mağusa Türk Gücü’ne konuk olacak. Baf Ülkü Yurdu ise Gençler Birliği’ni konuk edecek.

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Evren Karademir**, Engin Akkagün**, Halil E. Canaloğlu**

GÖNYELİ

Kemal Bağbal**

Talat Dağer***

Süleyman Aksaç**

Kehinde Owoeye***

Christian Chinazan**

İbrahim Öksüzoğulları**

Raif Selden**

(Dk.72 Kahraman)*

John Okoli**

(Dk.84 M. Barkınay)

Fikret Yağcıoğlu**

(Dk.79 Serkan)**

Menteş Mertkaya**

TD: Mustafa Özarabacı

BAF ÜY

Erdoğan Nay*

Lawal Murtadah*

Ahmet Hatay**

Fikri Arslan*

İbrahim Hatay*

Hafız Konkoni*

Tahsin Denizsever*

Azat Tip*

Hasan Bucak**

(Dk.70 Görkem)*

Ömer Ulaş*

(Dk.60 Onur)*

M. Gardiyanoğlu*

(Dk.33 Metin)**

TD: Kemal Yürekli

GOLLER: Dk.1 Lawal (KK), Dk.10 Talat Dağer, Dk.60 (P) John Okoli, Dk.90+1 Serkan Karaoğlan (Gönyeli) – Dk.90 Lawal (BÜY)