Gönyeli Çemberi’nde yol çalışması olacak

Gönyeli Belediyesi, Gönyeli çemberi ve yaklaşımları asfalt kaplama ve tamir çalışmaları kapsamında yarından itibaren, Gönyeli çemberi ve Lefkoşa hastane yolu arasında yapılacak çalışmalar nedeniyle yolun kapalı olacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, sürücüler, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıldı.