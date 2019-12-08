Gönyeli Çemberi’nde kaza

Avukat Mahmut Tekinay ve eşi trafik kazasında yaralandı. Mahmut Tekinay yoğun bakımda.



Kaza bu akşam saat 17:15’de meydana geldi. Polis basın subaylığından yapılan açıklamaya göre 70 yaşındaki Mahmut Tekinay, yönetimindeki NL 834 plakalı aracı ile Gönyeli Çemberinden Devlet Hastanesi istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Ardından refüj içerisindeki palmiye ağacına çarptı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mahmut Tekinay ve araçta yolcu olarak bulunan eşi 58 yaşındaki Işın Tekinay kaldırdıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.