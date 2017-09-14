Gönyeli Çemberi 1’nci Etap (Kaçış Yolları) Projesi tamamlandı.

Gönyeli Çemberi kaçış yollarının açılışı, yarın Başbakan Hüseyin Özgürgün tarafından gerçekleştirilecek.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre açılış töreni saat 16.00’da başlayacak.

Trafik yoğunluğu nedeniyle yıllardır sorun yaşanan Gönyeli Çemberi için hazırlanan projenin ilk etabı olan kaçış yollarının ardından üst geçit projesi de hayata geçirilecek.

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