Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Gönyeli çemberi trafiğinin rahatlatılmasına yönelik olarak ortaya koydukları 2 aşamalı projenin ilki olan “kaçış yolları” proje çalışmalarının başladığını açıkladı.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, ülkede yaşanan trafik kazalarının önlenmesi hususunda, ilgili sivil toplum kuruluşları ile birlikte, “ortak akılla” alınan kararların, süratle hayata geçirilmeye başlandığını, bunlardan ilki olarak da geçtiğimiz gün, Polis Müdürlüğüne teslim edilen, 7 adet radar cihazı olduğunu belirtti.

Bakan Dürüst, Bakanlık olarak, trafikte kazaların azaltılmasına yönelik olarak hem alt yapı hem de yasal çerçevede çalışmaların devam ettiğini belirterek, önümüzdeki günlerde de yapılan tüzük değişiklikleri konusunda kamuoyuna açıklamalar yapacağını belirtti.

Proje hakkında da bilgi veren Bakan Dürüst, Lefkoşa Devlet Hastanesi yönünden Güzelyurt istikametine giden yolun, 400 metre, Güzelyurt Girne istikametindeki kaçış yolunun 613 metre, Girne’den Mağusa istikametine gidecek olan kaçış yolunun 973 metre ve Mağusa yönünden Lefkoşa Devlet Hastanesi istikametine gidecek kaçış yolunun ise 770 metre uzunluğunda olacağını belirtti.

Bakan Dürüst ayrıca, Girne istikametinden Mağusa istikametine doğru olacak kaçış yolunda 2 adet köprünün de inşa edileceğini belirtti.