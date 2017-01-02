Gönyeli Boğaz yolu için hedef Nisan

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, yenileme çalışmaları devam eden Gönyeli Boğaz yolunda (eski Girne yolu) incelemelerde bulundu, çalışmaların gidişatı ile ilgili olarak, yolun yapımını gerçekleştiren firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Gönyeli – Boğaz yol yenileme çalışmaları ve ziyareti ile ilgili olarak da açıklamalarda bulundu, yol çalışmalarının devam ettiği süre içerisinde sürücülerin daha çok dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Dürüst, “Yeni yılın ilk iş gününde, en fazla önemsediğimiz projelerden biri olan Gönyeli-Boğaz yolu yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmaların durumu hakkında yetkililerden bilgi almak amacı ile bu ziyareti gerçekleştirdik. Çalışmalara, elverişsiz hava koşulları nedeniyle bir süre ara vermek mecburiyetinde kaldık. Bunun nedeni, hem yağışlı havanın yapılacak çalışmalara olumsuz katkı yapacağından hem de trafikte yaşanacak olan olumsuzluklara yol açmamak içindir. Teknik ekibin verdiği bilgi doğrultusunda, yol yapım çalışmalarına, hava koşullarının müsait olması ile birlikte hız verileceği ve yolun Nisan ayı içerisinde hizmete gireceği bilgisini kamuoyu ile paylaşabilirim” dedi.