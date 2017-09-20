Gönyeli Belediyesi Yunanca kursu başlatıyor

Gönyeli Belediyesi’nin Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi, geçtiğimiz yıl başlattığı Yunanca Kursları’nı bu yıl yeniden açıyor.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 2 Ekim Pazartesi günü Şerife Damdelen eğitmenliğinde başlayacak olan kurs 17.00-18.00 arasında olacak.

Gönyeli SAM’a kayıt ve detaylı bilgi için 05338253255 nolu telefondan ulaşılabilir.