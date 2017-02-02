Gönyeli Belediyesi emekçileri DEV-İŞ dedi!

Gönyeli Belediyesi’nde gerçekleştirilen sendika seçimlerinde, emekçiler DEV-İŞ’i tercih etti.

DEV-İŞ’e bağlı Devrimci Genel İş Sendikası ile Türk-Sen’e bağlı HAVA-SEN arasında geçen seçimlerde emekçiler 63 oy ile DEV-İŞ’i tercih ederken, Hava-Sen 36 oy alabildi. 3 oy ise geçersiz sayıldı.

Sendika yetki seçimiyle birlikte DEV-İŞ’e bağlı Devrimci Genel İş Sendikası iki yıl daha Gönyeli Belediyesi’nde yetkili sendika hakkını kazandı.

(foto arşiv)