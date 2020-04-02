Gönyeli Belediyesi 'dezenfekte paspası' dağıttı

Gönyeli Belediyesi, Kovid-19’a karşı koruma çalışmaları çerçevesinde kamuya açık tüm iş yerlerine dezenfekte cihazı ve dezenfekte paspası dağıttı.

Gönyeli Belediyesinden verilen bilgiye göre, belediye korona virüsle ilgili 4 farklı program yürütüyor.

Gönyeli Belediyesi, koronavirüsten korunma tedbirleri çerçevesinde önlemlerini artırdığını bildirdi. Kamuya açık hizmet veren alanlarda Kovid-19 Koruma Programı’nı kapsamlı olarak yürürlüğe koyduğunu belirten Gönyeli Belediyesi, genişletilmiş uzman kadrosuyla tüm işletmelere altyapı desteğini de güçlendirdiğini ifade etti.

Gönyeli Belediyesi, bu kapsamda kendi sınırları içerisinde bulunan market, eczane, banka, ATM, benzin istasyonu ve kasaplara 71 el dezenfektan cihazı ve ayak dezenfekte paspası tedarik etti.

Gönyeli Belediyesi ayrıca tüm işletmelere uyulması gereken kuralları bildirdi, işletmeciler ve personeline uzmanlar yönetiminde eğitim verdi.

Hijyen standartlarını etkin denetime alan Gönyeli Belediyesi, bunun yanı sıra alışveriş sırasında uyulması gerekli sosyal mesafe kuralları için de uyarı panolarını tüm iş yerlerine yerleştirdi.

“Evde Kal, Güvende Kal, Sağlıklı Kal” diyen Gönyeli Belediyesi, bir yandan 65 yaş üzerine yönelik virüsten arındırılmış tedarik programıyla evlere hizmet sunarken, aynı zamanda, temel ihtiyaçlarını gideren yurttaşların hijyenini de en üst seviyede tutuyor.

Gönyeli Belediyesi, Kovid-19’la mücadele tedbirleri çerçevesinde oluşturduğu koordinasyon grubuyla her gün video konferans yaparak süreci dünyadaki gelişmeleri de izleyerek takip ettiğini belirtti.