Gönyeli Belediyesi dezenfekte çalışmaları başlattı

Gönyeli Belediyesi, kentte, Coronavirüsle (COVID-19) ilgili sağlık otoritelerinin belirlediği standartlarda tüm tedbirlerin alındığını açıkladı, “Bilinçli olalım, panik yapmayalım” çağrısı yaptı.



Gönyeli İlkokulu’ndaki 25 derslik yanı sıra öğretmenler odası, tuvaletler, ortak kullanım alanları, iç-dış bahçe oyun alanları ve spor salonu dezenfeksiyon edildiği belirtilen açıklamada, ayrıca, Gönyeli Fazıl Plümer Eğitim Merkezin’de de 11 derslik, öğretmenler odası, tuvaletler, ortak kullanım alanları, iç-dış bahçe oyun alanlarında gerekli dezenfeksiyon çalışmalarının yapıldığı duyuruldu.

“Gönyeli hudutları içerisindeki tüm parklar, oyun grupları, otobüsler, otobüs durakları dezenfekte edilmiştir” denen açıklamada, şu bilgiler verildi:



“Gönyeli Belediyesi Sağlık Birimi ekipleri, uzmanları ve çalışanları görevinin başındadır. Gönyeli hudutları içerisindeki tüm parklar, oyun grupları, otobüsler, otobüs durakları dezenfekte edilmiştir. Ayrıca, Avcılar Birliği, Yükseliş Hentbol Spor Kulübü ve Gönyeli Spor Kulübü; cami, açık pazar alanı, bankamatikler, belediye hizmet binamız, Gönyeli SAM ve vatandaşa açık alanlarda gerekli görülen periyotlarda dezenfeksiyon işlemleri sürecektir.”



Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Y. Benli başkanlığında toplanan ve süreci değerlendiren şube amirleri ile uzmanlar, ilgili sağlık otoritelerinin de belirlediği görüşler ve uluslararası standartlar ışığında çalışmalarını sürdürecek.

Ayrıca, Gönyeli belediyesinin resmi web sayfasında (www.gonyeli.org) Coronovirüs hakkında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) dökümanları yayınlanarak, yarından itibaren evlere bilgilendirici broşür dağıtılacağı da açıklandı.