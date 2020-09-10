Gönyeli Belediyesi Covid19 tedbirlerini güncelledi

Gönyeli Belediyesi, küresel salgın Covid-19’la ilgili koruma, tedarik ve destek programlarını yeniden gözden geçirdi, özellikle toplu alanlarda maske, hijyen, mesafe kurallarına uyulması çağrısı yaptı.



“Denetim ve hijyen çalışmalarımızı yoğunlaştırarak sürdüreceğiz” diyen Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, özellikle restoran ve kafelerde denetimlerin çok daha artırılacağını söyledi.



Gönyeli Belediyesi Dünya Sağlık Örgütü ve yerel otoriteleri takip ederek önlemlerini sürekli güncellediğini belirten Ahmet Yalçın Benli, son süreçte bulaşma oranındaki artışla birlikte, tedbirlerin de güncellediğini anımsattı.



“65 yaş üzeri yurttaşlarımıza yönelik koruma programımız da devam etmektedir” diyen Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, yurttaşların kendilerini güvende hissetmesi için belediyenin tüm imkanlarını seferber etmeye hazır olduğunu söyledi.



Gönyeli Belediyesi’nin yeni dönemde aldığı tedbirler şöyle açıklandı:



1- Toplu kullanılan tüm mekanlarda, öncelikle restoran ve kafelerde hijyen ve mesafe tedbirleri artırılacaktır.

2- Sosyal Aktiviteler Merkezi’nde yüz yüze etkinlikler 1 Ekim tarihinde kadar kapatılmıştır. Etkinlik programı içerisinde bazı kurslar online olarak devam edecektir.

3- Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu 1 Ekim’e kadar kapatılmıştır.

4- Gönyeli Belediyesi sınırları içerisinde oyun alanı ve parklar 1 Ekim’e kadar kapatılmıştır, ilgili alanlar düzenli olarak denetlenecektir.

5- Covid-19 tedbirlerine yönelik denetimler etkin olarak sürdürülecek, gerekli kurallara uymayan işyerleri uyarılacak, gerekirse mühürlenecektir.