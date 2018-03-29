Gönyeli Belediyesi bisiklet kültürünü yaygınlaştırıyor

Gönyeli Belediyesi, bisiklet kültürünü geliştirmek ve sağlıklı yaşam alışkanlığını ileriye taşımak için kente 500 yeni bisiklet kazandırırken, “Bisikletli Gönyeli” kampanyasının gördüğü yoğun ilgi sonrasında bisiklet kurslarının üçüncüsü de düzenleniyor.

“Çağdaş Kent Gönyeli” ilkesi ile çalışmalarını sürdüren Gönyeli Belediyesi, Avrupa kentlerinde olduğu gibi bisiklet kullanım alışkanlığını ileriye taşıyor.

Gönyeli Belediyesi’nin Cadde Dönüşüm Projeleri kapsamında bisiklet yollarının yapımı da devam ediyor.





18 Nisan’da yeniden başlıyor

Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde gerçekleştirilen ve küçükten büyüğe bir çok insanın katılım gösterdiği “Bisikletli Gönyeli” Kurslarının üçüncüsü 18 Nisan Çarşamba saat 18:00-19:30 saatleri arası Taçam Gökbörü eğitmenliğinde Gönyeli SAM’da yeniden başlayacak.

Kurslar çocuklar ve yetişkinlere yönelik verilmeye devam edilecek. 12 yaş altı olan ve kurslarını başarıyla tamamlayan çocuklara bisikletleri hediye olarak verilecektir.

Geçtiğimiz yıl “Bisiklet her çocuğun en büyük, her büyüğün en çocuk hayalidir” denerek başlatılan kampanyaya Gönyeli halkı yoğun ilgi göstermişti.

Gönyeli Belediyesi’nin ilk taksitini kendisi ödeyerek, 5 taksitte yurttaşlara sunduğu bisikletler de yoğun ilgi gördü. Gönyeli Belediyesi tarafından kente 500 Bisiklet kazandırıldı.



Benli: “Gönyeli’nin farkı kente yansıyor

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, bisikleti Gönyeli’de bir yaşam kültürü haline getirmek hedefiyle çalıştıklarını ve bu anlamda önemli mesafe aldıklarını söyledi.

“Belediyemiz, titiz bir ihale sonrasında çocuklar ve yetişkinler için olabilecek en avantajlı fiyatlarla 500 bisikleti kentimize kazandırmıştır” diyen Benli, bugüne kadar Gönyeli’ye sundukları hizmeti çok daha ileri taşımaya kararlı olduklarını vurguladı.

“Pek çok hayali gerçeğe dönüştürdüğümüz kentimizde, ne hizmet veriyorsak çok daha iyisini vermeye, insan odaklı projelerle yaşam kalitesini yükseltmeye odaklandık” diyen Ahmet Benli, Gönyeli’deki vizyon ve hizmet farkının ülkeye yansıdığını ifade etti.

“Belediyemizi ülkemizin en güçlü yerel yönetimi yaptık. Kıbrıs’ın bu en güzel kentini, cazibe merkezi haline getirdik” diyen Benli, Sosyal Aktiviteler Merkezi’yle de gurur duyduklarını ifade etti.

Ahmet Benli sözlerini şöyle tamamladı:

“Kıbrıs’ın bu en güzel kentinde, Avrupa’da olduğu gibi bisiklet kültürünü yaygınlaştırmakta kararlıyız. Cadde dönüşüm projelerimiz de bu çağdaş vizyonun bir yansımasıdır. Gönyeli’nin farkı ülkeye yansıyor.”