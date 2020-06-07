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Gönüllüler Yeşilırmak sahilini temizledi…

Gönüllüler Yeşilırmak sahilini temizledi…

Broters Team adı altına bir araya gelen gönüllüler, Yeşilırmak sahilini temizledi.

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Broters Team adı altına bir araya gelen gönüllüler, Yeşilırmak sahilini temizledi. Sahildeki çöpleri ve insanların yarattığı atıkları temizleyen gençler, “Bu dünya sadece bizim değil” notu ile sosyal medyada da paylaştı… Yeşilırmak sahilinde deniz kaplumbağalarının da yumurtladığı biliniyor.

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Fotoğraflar: Görkem Korbay

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