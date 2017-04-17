Gönüllü hizmet için teşekkür aldılar





Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Engellemeyen Şehir Birimi üyelerine kuaförlük hizmeti sunan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) üyesi 9 işletmeye teşekkür belgesi verdi.



LTB’den verilen bilgiye göre, Engellemeyen Şehir Birimi Sorumlusu Ali Ülker tarafından teşekkür belgesi takdim edilen işletmeler şunlar:



Hair Design Salon işletmecisi Mehmet Irmak, Special Man işletmecisi Kerim Eger, Jötem Kuaför İşletmecisi Serdal Sürmelioğlu, New Trend Hair Center İşletmecisi Hasan Çelik, Moss Kuaför İşletmecisi Hasan Tapınç, Ferdana Kuaför işletmecisi Ferdane Kaşıkçı, Bayram Kuaför işletmecisi Bayram Sakar, Kardelen Kuaför işletmecisi Ramazan Arslan, Ferisa Kuaför işletmecisi Feridun Kahramanoğlu,Cenk Sağır ile Erdal Kartal.



LTB ile KTEZO arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde Şubat ayı itibarı ile Engellemeyen Şehir Birimi üyelerinin tümüne ücretsiz berberlik ve kuaförlük hizmeti veriliyor.



Engellemeyen Şehir Birimi personelleri tarafından randevular alındıktan sonra LTB Engelsiz Otobüsü ve LTB engelsiz aracı ile evlerinden alınan özel gereksinimli bireyler KTEZO’na bağlı Kuaförler Birliği ve Berberler Birliği’ne kayıtlı üye berber ve kuaförlerde saç kesimi ve bakım hizmetleri alıyor ve yeniden evlerine götürülüyor.



ÜCRETSİZ HİZMET İÇİN RANDEVU ALINIYOR



Engellemeyen Şehir Birimi üyelerine yönelik ücretsiz olarak verilen berberlik ve kuaförlük hizmetlerinden yararlanmak isteyen üyeler LTB’nin 22 85 221 (dâhili 1436) numaralı telefondan Birim’e kayıt yaparak randevu alabiliyor.



