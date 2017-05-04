Gönül verdi, temelden yetişti, hayal etti…

Fehime Alasya

İleri görüşleri, geniş düşünceleri ile Ada’da birçok ilke imza atan Acapulco Otel kurucu direktörü Ünal Çağıner, sürekli bir adım daha ileriyi düşünerek, kârlı yatırımlar yapmanın gururunu taşıyor.

Yeni projelerini siz okuyucularımız için paylaşan Çağıner, bu yıl da yaza yenilikçi yatırımlarla merhaba diyor.

Çağıner, evlerde dahi yenilenebilir güneş enerji sistemi yokken, o bu sistemi oteline kurma çabasına girmiş. 17 yıl önce deniz suyunu arıtarak kullanmış, arıtma sistemi ile geri dönüşüm elde ederek, kullandığı deniz suyunu arıtarak bahçesinde kulanmış. Şimdilerde ise otelindeki misafirlerin konforunu arttıracak farklı birçok yatırıma imza atıyor, ülkedeki kış turizmini canlandırmak için yeni projeler tasarlayıp hayata geçirme girişimlerinde bulunuyor…

Her zaman yenilikçi ve ileri görüşlü oluşunu ise küçük yaşlarda almaya başladığı eğitim, bilinç ve sevgi ile başardığını, “Ben 350 nüfuslu küçük bir köyde büyüdüm. Çok güzel orak biçerdim, çok güzel harnup silkicisi idim, arkamdan beş kadın harnup toplardı ve yetiştirmezdi. İlkokuldan beridir hayvanların içinde büyüdüm, bu işlere gönül verdim. İleri görüşlülük görülen eğitimle ve işin içinde temelden yetiştikçe ortaya çıkan bir başarıdır” diyerek anlatıyor.

Gerek yatırımları, gerekse iş gücü ile açıldığı yıldan beridir yerli üretimi ve yerli iş gücünü destekleyen Çağıner, bu konuda da ilerici ve öncü olmanın haklı gururunu yaşıyor.

Yeni sezona girmesine sayılır günler kalan olimpik havuz ile 18 yaş ve üzeri misafirlerini konuk edeceğini söyleyen Çağıner, çocukları düşündüğü kadar, huzur arayan misafirlerini de önemsediğini belirtiyor.

“BURADA ÇIRAKLIK DEVRİNİ KAPATIP, BAFRA’DA USTALIK DEVRİNİ BAŞLATACAĞIZ”

Sonu gelmeyen yenilikçi ve öncü girişimlerini soruyoruz, cevabı net; “Yaşım ve sağlığım elverdiği sürece projelere devam edeceğim” diyor Çağıner ve yeni projelerini anlatmaya başlıyor;

“Acapulco’yu yeni baştan inşa ediyorum, yatak kapasitemiz 2.200’ün üzerindedir, yan tesisler için de son iki yılda 40 Milyon Dolar yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımlarımız da devam etmektedir. Yeni projemiz ise Acapulco Bafra ve Long Beach projelerimiz var. Bafra projesine 15 Mayıs’ta başlıyoruz. 650 yataklı, 7 yıldızlı bir otel olacak. Burada (Acapulco’da) çıraklık devrini kapatıp, Bafra’da ustalık devrini başlatacağız. Geçmişte yaptığımız hataları orada yapmadan güzel bir tesis yapacağız. Buna paralel olarak ada ekonomisinde turizm, eğitim ve bunlara dayalı sanayi ve tarım prensibimiz var. Bu alanda yatırımlarımız, ihtiyaçlarımız çerçevesinde gelişiyor. Modern peynir çeşitleri üretim tesisi konusunda da ihale ve inşaatlarımız başlayacak. Güneş enerjisiyle otele elektrik üreten ilk oteliz, 17 yıl öncesinden beridir Acapulco’da deniz suyu üretiyoruz. 17 yıl önce belediye istediğim suya yetişemiyordu, vidanjörlerle aldığımız su çok sağlıklı mıdır emin olamıyorduk, o yüzden arıtma işine girdik. Güneş enerjisine girdik, ben yıllardır bu enerji sisteminin en akıllı yöntem olduğunu söylüyorum. Bu sistemi yılar öncesinden kurdum.”

“BU ÜLKEDE BİR ÇİVİ ÇAKANIN ALNINDAN ÖPERİM”

Ada’daki rekabet gücünü sorduğmuz Ünal Çağıner, yine olanca samimiyetiyle yanıtlıyor; “Bu ülkede bir çivi çakanın alnından öperim, kimse yapılan veya yapılmış yatırımları cebine koyup götüremez. Ülkedeki yatırımları devamlı teşvik etmeliyiz, çok işletme olduğu için sevinmemiz gerek... Yeni otellerin yeni sistemlerini görüp, kendini yenilemek eski yatırımcıların görevidir. Eski yatırımcılar da kendini yenileme yarışına girer ve rekabet gücü çoğalır. Etmezse bazı oteller gibi piyasadan silinir. Bizim Kıbrıs’ta en yeni tesis olduğumuza inanırım. Örneğin bir km. boyunda havuzlar, kafeler, restoranlar, çim alanları, güneşlenme alanları yaratmak için iki yıldır 40 milyon dolar yatırım gerçekleştirdik. 4.500 Metrekarelik Avrupa, Güney ve Türkiye’de olmayan SPA Sağlık Merkezi yatırımı gerçekleştirdik. Yerli halkın da çok büyük talebi vardır. Bunun haricinde beş yıl önce turizmin geleceğini, kongrelere dayanacağını görerek 14.000 metrekarelik toplantı salonları inşa ettik. Bu bizi işletme olarak da kışın oluşan zararımızı bir miktar telafi ediyor.

YATIRIMLAR EKSİK ALANLARDA HAYAT BULUYOR

Turizm sektöründe ülkenin en büyük eksiklerinden olan kış turizmine yönelik projeler de üreten Çağıner, bunları en kısa zamanda hayata geçirme çabası içinde.

Çağıner, “Şimdi kış turizmi için de iki veya üç adet futbol sahası yapacağız. Bu futbol sahaları ülkenin geleceği olacak ve bizim arıttığımız sularla çimlenecekler. Her yıl yaptığımız yatırımlar, elde olan müşterilerimizi tekrar tutmak için yapıyoruz, önemli olan müşteri memnuniyeti ve devamlılığını servislerimiz, yenilikçi yatırımlarımızla başarıyoruz. Yatırımların geri dönüşümünü hemen beklemek mümkün değil, SPA bölümüne yaptığımız yatırımlarla, inanın Girne’ye dört yıldızlı otel yapardık, böyle bir gelir beklemiyoruz, bu müşteri memnuniyetimizi arttırıyor” diyor.