Gönendereliler ‘nefes alacakları’ günü bekliyor

Yıllardır köy içinde, mahalle aralarında bulunan ve kötü koku yaydığı için vatandaşa rahatsızlık veren ağılların köy dışına çıkarılması için süren çalışmaların devam etiği, bu bağlamda kura çekilişi yapıldığı açıklandı.

YENİDÜZEN

Gönendere köy halkının yıllardır kanayan yarası haline gelen ağılların köy dışına çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Yıllardır köy içinde, mahalle aralarında bulunan ve kötü koku yaydığı için vatandaşa rahatsızlık veren ağılların köy dışına çıkarılması için süren çalışmaların devam etiği, bu bağlamda kura çekilişi yapıldığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gönendere dışına çıkarılacak olan ağıl yerleri için kura çekimi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Gönendere köy halkının yıllardır kanayan yarası durumuna gelmiş olan köy içerisindeki ağılların, köy içerisinde yarattığı rahatsızlıktan bölgedeki insanların kurtarılması için Mağusa Kaymakamlığının başlattığı çalışmaların sonuçlandığı kaydedildi.

Gönendere köyü içerisindeki hayvancılara verilmek üzere Mağusa Kaymakamlığı tarafından Mayıs ayında belirlenen ancak topoğrafik yapısı düzgün olmayan arazinin organize ağıl yerine dönüştürülmesi çalışmaları tamamlandı.

Bölge sakinleri isyan etmişti…

Köy içinde bulunan ve Gönendere halkını yıllarca rahatsız eden ağıllar, 27 Mart tarihinde YENİDÜZEN’in “Ya ağıllara bir yer göstersinler ya da bize başka bir köy göstersinler” başlıklı haberine yansımıştı.

Mahalle arasındaki ağılların yaydığı kötü kokudan yıllardır şikâyet ettiğini anlatan Gönendere sakinleri, “sağlığından olduğunu” belirtmiş, bir an önce ağılların köy dışına alınması için çağrıda bulunmuştu.

Uzun yıllardır çalmadık kapı bırakmadığını ifade eden bölgeliler, ağıllardan yayılan kötü koku nedeniyle sağlığından olduğunu anlatmıştı.

Kimisi astım, kimisi koah, kimisi de akciğer kanseri hastası olduğunu belirten Gönendere sakinleri, “Bizi artık kurtarın” diye isyan etmişti.

Resmi makamlarda çalmadık kapı bırakmadıklarını anlatan bazı Gönendereliler ve köy muhtarı Mustafa Bostancıoğulları, bu sorunun bir an önce giderilmesini, ağılların köy dışına çıkarılmasını istemişti.

Köy içinde olan mahalle arasındaki bazı ağıllar ise YENİDÜZEN’in objektifine takılmıştı.

Kura çekimi yapıldı Gönendere köyü içerisindeki 5 adet ağılın organize bölgeye çıkartılmasında ikinci adım olan ağıl yerleri ile ilgili yer tespiti için kura çekimi dün Geçitkale Bucağın’da Mağusa Kaymakamı Kemal Serpal nezaretinde yapıldı. Açıklamada, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın Mayıs ayında Gönendere köy halkının sorunlarını yerinde incelemesi ile başlatılan çalışmaların, Mağusa Kaymakamlığı tarafından aralıksız yürütülerek, uzun yıllardır köy halkının çilesi durumuna gelen ağılların köy dışına çıkartılmasının sağlandığı kaydedildi. (TAK)



Gönendere sakinleri 27 Mart tarihli yayınımızda, hastalandıklarını ve artık mahallede duramadıklarını ifade etmişti.



Ağıldaki büyük baş hayvanların yaşam alanı YENİDÜZEN’in objektifine böyle yansımıştı.