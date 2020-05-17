Gönendere’deki yangın kontrol altında

Gönendere Anayolu üzerindeçıkan yangın, Pınarlı köyündeki ağıllara doğru ilerledi, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

YENİDÜZEN’e konuşan Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, ‘yardım çağırısında bulunmuş, tarım araçları ile herkesi yardıma çağırmıştı.

Yangına itfaiye ekipleri yanı sıra bölge belediyeler de destek verdi. Lefkoşa’dan da takviye itfaiye ekiplerinin gönderildiği yangın bölgedeki çiftçilerin de tarım araçları ile müdahale etmesi ile kontrol altına alındı.

Geçtiğimiz gün Geçitkale bölgesinde çıkan yangın sonucu 80 dönüm biçilmemiş arpa yanmış, yangında itfaiye ve belediye ekipleri ile tarım araçları ile çiftçiler seferber olmuştu.

Meteoroloji Dairesi ise artan hava sıcaklığı nedeniyle yangın çıkma olasılığına karşı dikkatli olunması için uyarıda bulunmuştu.

Polisin yangınla ilgili açıklaması şöyle;

"Gönendere köyünde saat 11.30 sıralarında başlatan yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları halen devam ediyor. Çıkan yangın sonucu ilk tespitlere göre Gönendere - Pınarlı köyleri arasında bulunan arazide yaklaşık 250 dönümlük alan içerisindeki biçilmemiş arpa ve çok sayıda zeytin ağacı yandı."