Gönendere'de yarın elektrik kesntisi olacak
Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası ve Ergenekon köyünde yarın 10.00 ile 14.00 arasında elektrik enerjisi kesik olacak.
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Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası ve Ergenekon köyünde yarın 10.00 ile 14.00 arasında elektrik enerjisi kesik olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışmalardan dolayı bahse konu bölgelere 4 saat elektrik verilemeyecek.
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