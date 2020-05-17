Gönendere’de büyük yangın için YARDIM ÇAĞRISI

Gönendere Anayolu üzerinde az önce yangın çıkan yangın, Pınarlı köyündeki ağıllara doğru ilerliyor, Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, yardım çağrısında bulundu.

YENİDÜZEN’e konuşan Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, ‘yardım çağırısında bulundu’ Kasım, tarım araçları ile herkesi yardıma çağırdı, yangının Pınarlı köyündeki ağıllara varmak üzere olduğunu belirtti. Yangına itfaiye ekipleri yanı sıra bölge belediyeler de destek verirken, Lefkoşa’dan da takviye itfaiye ekiplerinin gönderildiği öğrenildi. Bölgedeki çiftçilere de tarım araçları ile müdahale etmesi için çağrıda bulunuldu.

Geçtiğimiz gün Geçitkale bölgesinde çıkan yangın sonucu 80 dönüm biçilmemiş arpa yanmış, yangında itfaiye ve belediye ekipleri ile tarım araçları ile çiftçiler seferber olmuştu.

Meteoroloji Dairesi ise artan hava sıcaklığı nedeniyle yangın çıkma olasılığına karşı dikkatli olunması için uyarıda bulunmuştu.

Polisin yangınla ilgili açıklaması şöyle;

"Bugün saat 11.30 sıralarında, Gönendere şehitliğinin güney kısmında yol kenarından başlayan yangın geniş bir alana doğru yayıldı. Yangına polis itfaiye ve çevre halkı traktör ve iş makineleri ile müdahale ediliyor."