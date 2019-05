Gonca Restaurant-Mağusa

Zekai Altan

Mağusa’da akşamüzeri yaklaşık kırk beş dakika bir yürüyüş. İlginç; İn cin top oynar. Saat 7.5-8 sularında. İnsan yok, turist de yok. Çoğu yer karanlık. Güzelim tarihsel abideler gibi yüzyıllardır ayakta duran kiliseler yine ayakta. Her şey değişiyor ama o görkemli yapılar hiç değişmedi. Namık Kemal Zindanı da karanlık. Venedik Sarayı deseniz çok ıssız. Üç beş tane cafe bar açık. Mağusa Meydanı içerisinde ve bölgesindeki restoranların bir kısmı kapatmış. Açık olanlar da boş. Tarihi kültür mirası özelliği taşıyan Mağusa’nın bu haline de üzüldüm. Öğrenci kenti olan Mağusa’nın yoğunluğu daha çok Mağusa’nın dışında. Turistlerin görüleceği alan genelde Mağusa’nın yani Surlariçi olması gerekirken tam tersi kentin dışında. Bülent Fevzioğlu dostum ve eşim ile böyle bir kısa yürüyüş sonrası yemek yiyecek bir restoranta rastlayamadık. Yeni açılan bir mekândan bahsettiler. Onu bulduk, o da kapalı. Ancak yol üzerinde dikkatimi çeken bir mekân. Çok uzun yıllar önce yorumladığım ve çok beğendiğim bir mekân. Aynı yerde.

MEKÂN

Mağusa’nın girişinde yol üzerinde. Dış alanı olan bir mekân. İç alanı oldukça geniş. Döner büfesi de aynı yerde. Hem paket servis hem de restoranda oturanlara servis yapacak şekilde düzenlenmiş. Temiz ve hijyenik. Personel de üniformalı ve güler yüzlü. Yıllar öncesine gittim. Aynı o görkemli yüzyıllardır ayakta kalan yapılar kadar eski olmasa da yakın tarihten günümüze kadar ayakta kalan bir mekân. Bu oldukça önemli. Mağusa’da öyle çok mekânlar kapandı ve el değiştirilerek çalıştırılmaya çalışıldı ki bunların sayısı da oldukça çok. Gonca Restoran bunlardan birisi değil. Aynı yerde aynı kalitede ve aynı mönüleri ile hizmet veriyor. Ülkede turistleri yalnız gruplar halinde günübirlik dolaşırken görebilirsiniz. Çünkü bunun nedeni teşvikle gelenlerdir. Otellerde de her şey dahil sistemine göre konaklıyorlar. Yani bu gruplar kuru kalabalık turist gruplarıdır. Böyle akşamları tarihi dokusu zengin bir Mağusa’da restoranlarda, cafe ve barlarda oturup yemek yiyen veya farklı konseptlerde eğlenen turistler değil. Özetle bu gruplara programları gereği kısa kent turları yaptırılarak geri otellerine götürülüyorlar. Serbest değiller. Taksici, restoran, cafe işletmecileri ve çarşı bu gruplardan sürdürülebilir bir gelir edemez durumdadırlar. Bu tür turistler tur operatörlerine yarıyor. Ülkenin tanıtımına da kısıtlı ölçüde fazla yeterli katkıyı sağlayamıyorlar. İnanın birçok turist gittiği yeri bile henüz bilmez durumdadır. Özellikle yeme- içme konularında ülke mutfağını ve lezzetlerini de tanımış olmaz. Çünkü her şey dahil sisteminde otellerin sunduğu mönüleri tatmak durumundadırlar. Gonca Restoran ve diğerleri de işte bu turistleri ağırlayamaz durumdadır. Hedef misafirleri de yerli halk oluyor.

MÖNÜ VE LEZZET

Mönü kartı basılı ve renkli fiyatlandırılmış. Kontrol ettim yıllar öncesi yani yaklaşık olarak 10-15 yıl öncesini anlatıyorum. Aynı mönü. Pide çeşitleri, tavuk çeşitleri ve kebaplar. Resimli olarak görebileceğiniz bir biçimde dizayn edilmiştir. Bülent ve eşim İskender ile döner siparişi verdiler. Bize yardımcı olan ve servis yapan Numan yabancı uyruklu. Oldukça konuşkan ve sempatik. Bana yeni bir tat önerdi. Et Kıbın. Ben de Et Kıbın siparişi verdim. Denemek için. Zamanımız da kısıtlı olduğu için ne kadar sürede pişer diye konuştuk. Ve anlaştık. Numan’ın verdiği zaman 15 dakika. Ben de tamam dedim. Eğer bu sürede olmaz ise iyi bir puan vermeyeceğimi söyledim. Ve 15 dakikada Et Kıbın servis edildi. Pide içeresine sarılan döner kebabı üzerine kaşar sürülerek fırınlanır. Kaşarın erimesi ile farklı bir tat doğar. Bu tat da hoşuma gitti. Yaratıcı bir mönü. Oturduğumuz yer yol kenarı, yoldan geçenleri de izleyerek sohbetimizi de yaptık. Tipik bir aile işletmesi. Bu sohbeti yaparken de karşımda Hacı ustayı gördüm. Gonca’nın değişmeyen diğer bir usta emektarı. Ve kendilerini 10-15 yıl önce fotoğraf çektiğim noktada yeniden fotoğraf çektim. Gonca’nın değişmeyen lezzetlerinin bir nedeni de bu işte. İstikrarlı bir işletme. Mönüler çok pahalı değil. Hem lezzetli hem de doyurucu. Mağusa’da Gonca Restoran’a mutlaka uğrayın. Eğer uğrayamazsanız bile paket siparişi de verebilirsiniz. Mönülerinde ful kebap dışında diğer mönülerin fiyatları 24-40 TL arası değişiyor. Tabii paket servisi daha ucuz. Önereceğim bir mekân.

TEL:0542 855 17 31/ 366 47 97-366 88 95

ADRES: İNÖNÜ BULVARI SALAMİS YOLU ÜZERİ NO. 28/B MAĞUSA