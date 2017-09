GOLLİFA RESTAURANT

Zekai Altan

Gollifa restorant Haydarpaşa Ticaret Lisesi’nin bulunduğu bölgede. Turkcell binasını geçtikten hemen sonra. Apartman altında bir mekan. Kaldırım üzerinde. Küçük bir mekan. Dıştan baktığınızda içinize sinen bir atmosferi vardır. Dış mekanda çok geniş bir şemsiye. Gollifa Restorant tek salon. Masa ve sandalyeler ahşap. Çok temiz. Hijyenik. Mutfak açık büfe. Burada birçok lezzeti görebilirsiniz. Ve siz seçerek siparişinizi verirsiniz. Tümü orijinal hem de otantik olarak adlandırılan Kıbrıs Mutfağı. Doğrusunu söylemek gerekrse bu kadar restorant içerisinde ilk kez Kıbrıs mutfağı ev yemeklerinin birçoğunun burada sunulduğunu söyleyebilirim. Zaten adı da Kıbrıs mutfağından gelme. Gollifa. Gollifa geleneksel bir yılbaşı yemişi veya eğlencesi. Umarız kültürel değişim ile bu da yok olmaz. Yılbaşı akşamları yapılan gollifalardan bir avuç kadarı da dama atılırdı. Goncolozlar bacadan içeri girmesin diye. Gollifa içinde haşlanmış buğday, nar tanesi,kuru üzüm,ağartılmış susam,anson bulunan bir yemiş. Tüm bu malzemeler karıştırılır ve afiyetle yenir. İsteğe göre içine daha fazla nar veya padem konulabilir. Herneyse, gollifaya da değindikten sonra gelelim lezzetlere.

MÖNÜ VE LEZZET

Çok değerli dostum kardeşim Turgut Muslu ile uzun bir süreden beri görüşemediğimiz için hasret gidermek için bu mekana gittik. Öneriyi candan dostum Turgut yaptı. Gollifa restorantın mönüsü oldukça zengin. Mönüsü değişken… Her gün değişiyor. Biz siparişimizi ızgara tavuk yanında da patates köftesi ve salata olarak verdik. Köfteler Kıbrıs badadez köftesi. Kızartılması güzel. Köfteleri kızartırken bazen içi iyi pişmez. Bu böyle olmadı. Tam kıvamında. Yemekler pek ağır değil. Tam öğle yemeği. Doyurucu ve lezzetli. Fiyatları da makul. Mekanın temizliği ve servisi yapan işletmeci Nilgün hanımın sunumu ve güleryüzü ile ile herşey bütünleşti. Öğle arası yemek alacak olanlar için mükemmel ve lezzetli bir mekan diyorum. Sizin de içinize sinecek bir mekan. Diğer mönülere gelince ödeyerek alacağınız bir mönüde şunlar bulunmaktadır; fırın makarnası salata ve yoğurt ile, patates köftesi kızarmış patates, yoğurt ve salata ile, karnıyarık pilav, salata ve yoğurt ile, kuru fasulye, karışık et dolması, patlıcan kebabı, herse yanında yoğurt ve salata. Diyet mönüsü de ayrıca servis edilmektedir. Ayrıca soğuk meze servisleri yapılmaktadır. Evet Gollifa restorant işletmecisi Hüseyin bey ve eşi. Her ikisi de işin başında. Yemekleri Hüseyin beyin eşi yapıyor. Kıbrıs mutfağı damak tadı özelliklerine uygun bir biçimde. Özellikle tavsiye edeceğim spesiyal fırın makarna. Pirinç, tavuk göğsü ve beşamel solu hafif ve damak tadında bir yemek. Buraya gelen misafirleri de kendileri karşılıyorlar. Güleryüzlü bir hizmet sunuyorlar. Gollifa adına da yakışan bir hizmet. Unutulmaya yüz tutmuş bu isimle Kıbrıs damak tadları yaşamaya devam ediyor. Lefkoşa’da çalışıyorsanız öğle yemeğinizi burada alabilrisiniz. Yemekler taze, lezzetli ve makul fiyatlarda. Veya yolunuz düşerse buraya uğrayın. Veya paket siparişi verin. Tamamen önereceğim bir mekan.

TEL: 228 02 07 – 0533 854 29 69

ADRES: HAYDARPAŞA TİCARET LİSESİ YANI (ELEKTRİK KURUMUNA DÖNEN KÖŞE ÜZERİNDE)-LEFKOŞA

SERVİS SAATLERİ: 11.30-14.30

KAPASİTE İÇ ALAN: 50 KİŞİ DIŞ ALAN: 20 KİŞİ

KAPALI GÜN: PAZAR