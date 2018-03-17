Gollerde büyük çekişme

Kanı Aldağ

Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Bayanlar Ligi’nin 4 . haftası geride kalırken gol kraliçesi sıralamasında ilk sırada 42 golle Yakın Doğu Üniversitesi’nden Büşra Karabıyıkoğlu yer alıyor. Onun en yakın takipçisi ise DİGEM’den 37 golle Tamara Petkoviç. Bu isimlere en yakın sporcu ise 33 gol kaydeden Esentepe hentbolcusu Kitra Albulena üçüncü sırada bulunuyor. Gol kraliçesi sıralamasında son durum şöyle:

42 GOL

Büşra Karabıyıkoğlu (YDÜ)

37 GOL

Tamara Petkoviç (DİGEM)

33 GOL

Kitra Albulena (Esentepe)

30 GOL

Ayşe Mullacuma (DAÜ)

28 GOL

Isidora Sujic (DAÜ)

23 GOL

Esra Şahin (UKÜ), Prlenda Marija (Esentepe)

22 GOL

Teodora Savic (DİGEM)

20 GOL

Aleyna Karadoğan (UKÜ), Havva Bolat (YDÜ), Büşra Çete (UKÜ)

18 GOL

Deniz Yıldız (UKÜ), Marijana Trbojevic (DAÜ), Tijana Petrovic (YDÜ)