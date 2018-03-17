Gollerde büyük çekişme
Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Bayanlar Ligi’nin 4 . haftası geride kalırken gol kraliçesi sıralamasında ilk sırada 42 golle Yakın Doğu Üniversitesi’nden Büşra Karabıyıkoğlu yer alıyor
Kanı Aldağ
Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Bayanlar Ligi’nin 4 . haftası geride kalırken gol kraliçesi sıralamasında ilk sırada 42 golle Yakın Doğu Üniversitesi’nden Büşra Karabıyıkoğlu yer alıyor. Onun en yakın takipçisi ise DİGEM’den 37 golle Tamara Petkoviç. Bu isimlere en yakın sporcu ise 33 gol kaydeden Esentepe hentbolcusu Kitra Albulena üçüncü sırada bulunuyor. Gol kraliçesi sıralamasında son durum şöyle:
42 GOL
Büşra Karabıyıkoğlu (YDÜ)
37 GOL
Tamara Petkoviç (DİGEM)
33 GOL
Kitra Albulena (Esentepe)
30 GOL
Ayşe Mullacuma (DAÜ)
28 GOL
Isidora Sujic (DAÜ)
23 GOL
Esra Şahin (UKÜ), Prlenda Marija (Esentepe)
22 GOL
Teodora Savic (DİGEM)
20 GOL
Aleyna Karadoğan (UKÜ), Havva Bolat (YDÜ), Büşra Çete (UKÜ)
18 GOL
Deniz Yıldız (UKÜ), Marijana Trbojevic (DAÜ), Tijana Petrovic (YDÜ)