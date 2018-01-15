Gollerde artış

EN ÇOK GOL İKİNCİ YARILARIN ORTASINDA… Geçtiğimiz yıl takımlar ligin ilk yarısında 367 gol atarken, bu rakam bu yıl 391 oldu. Maçların en fazla gol atılan zaman dilimi 86 golle 61-75’inci dakikalar arası olurken, en az gol atılan bölüm 50 golle ikinci yarıların ilk çeyreği oldu. Maç başına gol ortalaması 3.2, hafta başına gol ortalaması ise 26 olarak kayıtlara geçti ÇETİNKAYA’NIN BOŞU YOK… Ligde her hafta gol atan tek takım GAÜ Çetinkaya olarak kayıtlara geçti. Yalova maçların ilk çeyreğinde en fazla gol atan takım olurken, ikinci yarılara hızlı başlayan ekip Doğan Türk Birliği olarak kayıtlara geçti. Maçların son çeyreğinde en fazla golü Yenicami bulurken, uzatmalarda en çok golü Merit Alsancak Yeşilova kaydetti

K-Pet Süper Lig’in ilk yarısında oynanan 120 karşılaşmada takımlar 391 kez rakip fileleri havalandırdı. Hafta başına gol ortalaması 26 olurken, maç başına gol ortalaması ise 3.2 olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yılın ilk yarısının ardından takımlar 367 gol atarken bu yıl gol sayısında artış oldu.

En çok gol ikinci yarıların ortasında

K-Pet Süper Lig’in ilk yarısında oynanan 15 haftalık dönemde en fazla gol atılan dakika aralığı 61 ile 75’inci dakika aralığı oldu. Bu dakikada takımlar 86 kez fileleri havalandırdı. Normal sürede en az gol atılan zaman dilimi ikinci yarıların ilk 15 dakikalık bölümleri oldu. Bu bölümde takımlar 50 gol kaydetti. Karşılaşmaların uzatma bölümlerinde ise 10 kez fileler havalandı.

En fazla gol 5’inci haftada

Ligde en çok gol atılan hafta 5’inci hafta oldu. Bu haftada takımlar 33 kez fileleri havalandırdı. En az gol atılan hafta ise 11’inci hafta oldu. Bu haftada 18 gol atıldı. Ligin en golcü takımı devreyi lider tamamlayan Yenicami oldu. Siyah beyazlılar 37 golle ilk yarıyı tamamladı. En az gol atan takım ise 10 golle Yeni Boğaziçi oldu.

Çetinkaya’nın boşu yok

Ligde her hafta gol atan tek takım söz konusu. GAÜ Çetinkaya oynadığı 15 karşılaşmanın tamamında en az 1 gol atma başarısı gösterdi. Çetinkaya’yı 14’er maçla Yalova ve Doğan Türk Birliği, 13’er maçla Küçük Kaymaklı, Lefke, Yalova ve Yenicami takip etti. Yeni Boğaziçi ise 7 karşılaşmada gol atma başarısı gösterirken, 8 maçta gol sevinci yaşayamayarak bu alanda ilk sırada yer aldı.

İlk çeyrekte Yalova

K-Pet Süper Lig’de ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmaların ilk yarılarında 174, ikinci yarılarında ise 207 gol atıldı. Maçların uzatma dakikalarında ise takımlar 10 kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Maçların ilk çeyreğinde en fazla gol atan takım 7 golle Yalova olurken, Türk Ocağı ile Yeni Boğaziçi bu bölümde gol bulamadı. 16 ile 30’uncu dakikalar arasında en fazla golü 8 golle Yenicami bulurken, ilk yarının son 15 dakikasında Binatlı 7 gol atarak bu alanda ilk sırada yer aldı.

Yenicami son bölümleri sevdi

Karşılaşmaların ikinci yarısına gollü başlayan ekip ise Doğan Türk Birliği oldu. Girne ekibi ikinci yarının ilk çeyreğinde 6 gol attı. Maçların 61 ile 75’inci dakikaları arasında en fazla gol bulan ekipler ise Mağusa Türk Gücü, Binatlı ve Baf Ülkü Yurdu. Üç ekip bu periyotta 9’ar gol kaydetti. Maçların son çeyreğinde ise en fazla gol bulan ekip Yenicami oldu. Siyah beyazlılar son 15 dakikada 10 gol attı. Maçların uzatma bölümlerinde 3 gol atan Merit Alsancak Yeşilova ise bu bölümde en fazla gol atan takım oldu.

GENEL

DK GOL

01-15 53

16-30 58

31-45 63

46-60 50

61-75 86

76-90 71

90+ 10

TOP 391

KÜÇÜK KAYMAKLI

DAK GOL

01-15 6

16-30 5

31-45 7

46-60 3

61-75 7

76-90 1

90+ 1

TOP 30

GAÜ ÇETİNKAYA

DAK GOL

01-15 6

16-30 7

31-45 3

46-60 1

61-75 8

76-90 4

90+ -

TOP 29

YENİCAMİ

DAK GOL

01-15 5

16-30 8

31-45 5

46-60 4

61-75 5

76-90 10

90+ -

TOP 37

TÜRK OCAĞI

DAK GOL

01-15 -

16-30 4

31-45 4

46-60 3

61-75 4

76-90 6

90+ 1

TOP 22

YALOVA

DAK GOL

01-15 7

16-30 1

31-45 6

46-60 1

61-75 6

76-90 7

90+ -

TOP 28

CİHANGİR

DAK GOL

01-15 3

16-30 4

31-45 3

46-60 5

61-75 4

76-90 2

90+ 1

TOP 22

G.BİRLİĞİ

DAK GOL

01-15 4

16-30 5

31-45 3

46-60 4

61-75 7

76-90 3

90+ 1

TOP 27

MTG

DAK GOL

01-15 1

16-30 5

31-45 2

46-60 1

61-75 9

76-90 6

90+ 1

TOP 25

LEFKE

DAK GOL

01-15 2

16-30 4

31-45 2

46-60 5

61-75 6

76-90 6

90+ -

TOP 25

MERİT A. YEŞİLOVA

DAK GOL

01-15 3

16-30 3

31-45 2

46-60 1

61-75 1

76-90 3

90+ 3

TOP 16

DTB

DAK GOL

01-15 3

16-30 3

31-45 6

46-60 6

61-75 3

76-90 5

90+ 1

TOP 27

BİNATLI

DAK GOL

01-15 5

16-30 2

31-45 7

46-60 4

61-75 9

76-90 6

90+ -

TOP 33

OZANKÖY

DAK GOL

01-15 2

16-30 1

31-45 2

46-60 2

61-75 4

76-90 2

90+ -

TOP 13

Y.BOĞAZİÇİ

DAK GOL

01-15 -

16-30 2

31-45 3

46-60 2

61-75 1

76-90 2

90+ -

TOP 10

GENÇLİK GÜCÜ

DAK GOL

01-15 2

16-30 3

31-45 2

46-60 4

61-75 1

76-90 1

90+ 1

TOP 14

BAF ÜLKÜ YURDU

DAK GOL

01-15 1

16-30 6

31-45 6

46-60 3

61-75 9

76-90 7

90+ 1

TOP 33