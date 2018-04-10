Goller yağmur gibi geldi

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in 26’haftası sezon başından bu yana en gollü hafta oldu. Geride bıraktığımız hafta maçlarında toplamda 43 gol atıldı. Böylelikle 26’ncı hafta şu ana kadar en fazla gol atılan hafta olmuş oldu. Bu haftayı 33 golle 5 ve 19’uncu haftalar takip etti.

En son geçen sezon…

K-Pet Süper Lig’de son olarak gollü geçen hafta geçen sezonun son haftasında yaşanmıştı. Sezonun kapanış haftasında oynanan 8 maçta toplam 55 kez fileler havalanmıştı.

En gollü maç İskele’de…

Süper Lig’in 26’ncı haftasında Gençler Birliği ile Küçük Kaymaklı arasında oynanan karşılaşma uzun süre unutulmayacak. Pazar günü oynanan bu mücadele Kaymaklı’nın 8-4 üstünlüğüyle sona erdi. Bu karşılaşmayı izleyenler, karşılaşmada tam 12 gol izlemiş oldu.

En az gol Karadağ’da…

Süper Lig’in 26’ncı haftasında en az gol olan maç ise haftanın kapanış maçında oldu. Atatürk Stadı’nda Yenicami ile Binatlı arasında oynanan mücadelede 1-0’lık skor çıkarken taraflar buldukları net şanslardan yararlanamadı. Süper Lig’in 26’ncı haftasında alınan toplu sonuçlar şu şekilde;

Yenicami – Binatlı: 1-0

Baf Ülkü Yurdu – Merit Alsancak Yeşilova: 3-2

Lefke – GAÜ Çetinkaya: 1-1

Mağusa Türk Gücü – Doğan Türk Birliği: 0-2

Cihangir – Yeni Boğaziçi: 4-1

Gençlik Gücü – Yalova: 5-4

Türk Ocağı – Ozanköy: 5-2

Gençler Birliği – K.Kaymaklı: 4-8