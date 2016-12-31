Goller ve olaylar

Süper ligin ilk yarısının son maçında Yalova konuk olduğu Değirmenlik takımını 4-0’la geçerken ilk yarıyı bir maç eksiğine rağmen iyi bir noktada tamamlamanın mutluluğu ve huzuru içinde evine döndü. Daha maçın başında istekli ve arzulu olarak görünen konuk Yalova takımı karşılaşmanın sonunda istediği ve arzuladığı üç puanı hanesine yazdırmayı başardı. Oyunun sekizinci dakikasında Çağlar Toklu’nun ayağından öne geçen Yalova, dakika 30’da Dike’nin penaltı vuruşundan ilk kırk beş dakikayı 2-0 önde tamamladı. Değirmenlik takımının ilk yarı adına tek tehlikeli atağı Amani’nin ayağından kullanılan serbest vuruştan geldi. İkinci kırk beş dakikanın başında Değirmenlik takımı daha mücadeleci gibi görünse de, oyunun 59. dakikasında Dike’nin takımı adına kaydettiği üçüncü golle tüm hayalleri bitirmiş oldu. Oyunun son bölümünde de Yalova’nın yabancı oyuncusu Dike kendi adına üçüncü, takımı adına ise dördüncü golü atarken maçı da bitirmiş oldu. Bunlar oyun adına yazılması gereken yazılar ancak gollerin ve oyunun önüne geçen sahada ki olaylar. Belki olaylar fazla büyümeden duyarlı kişiler tarafından yatıştırıldı ancak konuşulması gerektiğini düşünüyorum.

Oyun içinde hiçbir çaba sarf etmeyen Değirmenlik futbolcusu Amani’nin hakemlerin gözü önünde rakibe dirsek atarak kırmızı kartla oyun alanının dışına gönderilmek istenmesine itiraz eden Değirmenlik takımının bir diğer yabancı oyuncusu Peter’in hakem Fehim Dayı’yı itelemesi affedilir gibi değildi. Sahalarda görmek istenilmeyen bir diğer davranış biçimi ise, Yalova oyuncusu Çağlar Toklu’nun, Peter’e tekme atmasıydı. Hakem Fehim Dayı da, bu oyunculara davranışlarından dolayı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Karşılaşmanın hakemi Fehim Dayı iyi bir karşılaşma çıkarırken ikinci yarının başında Peter’in gözü önünde düşürülmesi pozisyonunda hakemin dışarıda verdiği karar çok tartışıldı.