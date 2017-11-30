‘Golf’ümüz de DAVALIK

Şimdi “golf de nereden çıktı” diyeceksiniz.

Öyle ya “zengin sporu” sonuçta...

Uçsuz bucaksız bir çayırda, güzel giyimli adamlar ve kadınlar, bir topun peşinde yürüme zahmetine dahi katlanmadan, özel araçlarıyla gezinerek, epeyce pahalı ve havalı bir zevk yapıyorlar.

Hep böyle düşünürdüm.

Elbette bu benim kendi eksikliğim.

Meğer “uluslararası bir mesele…”

Deniz ötesinden gelen devlet erkanı pek bir seviyormuş meğer, bu sporu!

Golf sopasını bilmem de, mesele sanki Kutlu Adalı’nın “sopa ve sıpa”sı.

Hani başpapaz dedi ya, “siz önce sütten kesiliniz, sonra iradenizi elinize alınız.”

Çayırda dahi böyle...

* * *

Golfümüz de “davalık” a dostlar.

Bu hükümet bunu da başardı (!)

* * *

Çok mu kafanız karıştı!

Sizi geçtiğimiz temmuz ayına götüreceğim.

Bir belge geçmişti elimize.

11 Temmuz’da gazetemizde yayınlamıştık.

Türkiye Golf Federasyonu, 23 Nisan 2017’de toplanmış, “Çocuk Bayramı” dememiş, yememiş içmemiş “evlat” için kararlar üretmiş.

“KKTC”de “Golf Temsilciliği” açmışlar (!)

Dikkatinizi çekerim, Türkiye’de bir federasyon, ülkemizde bu alanda bir federasyon olmasına rağmen “temsilcilik” açma kararı alıyor.

Ve bir de “temsilci” atıyor!

O zaman şu iddiayı da yazmıştık: ‘Fahri görevli’ye dair bildirim, TC Lefkoşa Büyükelçiliği kanalı ile Spor Dairesi’ne gönderildi.

* * *

Bu kararın belgesi arşivimizde var.

İnternette “Golf federasyonu, Yenidüzen” yazınız, haber ve belge karşınıza çıkacak.

Ve böylece Soner Yetkili, Türkiye’den KKTC’ye golf için “temsilci” olarak atanmış.

* * *

Peki ya sonra?

Spor dairemiz bir sabah oturmuş ve bir karar vermiş, Golf Federasyonu’nun seçilmiş başkanını görevden almış.

Nasıl mı?

Federasyon “özerk” değil demiş.

Ve ne yapmış?

Yeni bir başkan atamış.

Tahmin ediniz kimi?

* * *

Siz halen “iki devlet” mi diyorsunuz.

Papaz da böyle diyor.

İmam da...

Biri Kıbrıs Cumhuriyeti, öteki Türkiye!

Bu “oyun” değişene dek böyle!

Haydi çayır çimen gezmeye...