Golf dersleri başlıyor

Amacın, yetenekli çocuk ve gençlerin golf sporuna kazandırılması ve yurt dışında yapılan turnuvalarda ülkemizi temsil edip, geçmiş yıllardaki gibi başarılı dereceler elde etmek olduğunu belirten KKTC Golf Federasyonu Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Olgun Emirzade, ilgilenen ailelerin daha detaylı bilgi ve başvurular için olgun@kktcgolffederasyonu.org email adresi veya 0533 863 02 20 numaralı telefondan ulaşabileceklerini belirtti.