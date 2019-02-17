 Göletlerdeki doluluk sevindirdi

Ülkemizi bir süreden beridir etkisi altına alan yoğun yağışlar nedeniyle tüm göletlerdee genel bir artış yaşandığı gözlemlendi. Su işleri Dairesi, Aralık 2018 tarihinden itibaren göletlerin tamamında doluluk hacminde istikrarlı bir artışın söz konusu olduğunu bildirdi.

Göletlerin durumu ile ilgili yazılı açıklama yapan Su İşleri Dairesi şu tespitlerde bulundu;

Ocak ve Şubat ayı içerisindeki ada geneli gölet ölçümleri dikkate alındığında Yılmazköy Polatdere, Arpaköy Uzundere, Dağyolu Üçparmakdere, Gemikonağı Madendere, Gönyeli ve Akdeniz göletlerinde yüzde 100 doluluk hacmi olduğu görülmektedir.

Yine Ocak ayı ölçümlerinde Değirmenlik Çataldere göletinde doluluk hacmi yüzde 93,4 iken, bu oran Şubat ayında yüzde 100 oranına ulaşmıştır.Ocak ayında Ergazi Sayadere göletindeki doluluk oranı yüzde70 iken Şubat ayında bu oran yüzde 100 olmuştur. Haspolat göletinde Ocak ayındaki doluluk hacmi yüzde 80,9 olarak kaydedilirken, Şubat ayında sözkonusu oran yüzde 100 olarak saptanmıştır.

Şubat 2019 tarihi itibarıyla Lefkoşa bölgesindeki göletlerdeki doluluk oranları ise şöyledir:

Hamitköy Baştanlıkdere: % 88,1, Değirmenlik Çataldere: % 100, Gönyeli % 100, Kanlıköy % 84 ve Haspolat % 100.