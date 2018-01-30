Gölet kenarında ceset bulundu... 3 tutuklu

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Mağusa'da Kennedy Taomwabwa Dede’nin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan O.K, Z.K ve B.Ç bugün mahkemeye çıkarıldı, haklarında 2 gün tutukluluk kararı alındı

Mağusa'da Çanakkale Göleti’nde dün saat 17:00 raddelerinde bir erkek cesedi bulundu. Bölgede yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından çıplak şekilde bulunan siyahi erkek cesedinin DAÜ’de öğrenci olduğu öğrenilen Nijerya uyruklu 28 yaşındaki Kennedy Taomwabwa Dede olduğu tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis bölgede geniş çaplı incelemede bulundu. Dede’nin ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis Dede’nin cinayete kurban gittiğini tespit etti.

Döverek öldürdüler…

Elde edilen bilgilere göre göl kenarında vücudunun yarısı suda yarısı ise kıyıda ve çıplak vaziyette bulunan Kennedy Taomwabwa Dede’nin vücudunda darp izine rastlandığı öğrenildi. Ölü bulunan Dede’nin ev arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişi ise polis eşliğinde olay yerine gelerek Dede’yi teşhis etti. Dede'nin cansız bedeni Mağusa Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken kesin ölüm sebebi bugün yapılacak olan otopsiden sonra netlik kazanacak.

Gece boyu birçok kişi sorguya alındı...

Cinayet şüphesi bulunan şüpheli ölümle ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri dün gece boyunca birçok kişiyi sorguya alırken olaya karıştığından şüphe edilen 1 araç ise emare alındı, 1 araç ise aranıyor.

3 kişi tutuklandı…

Polis Basın Subaylığı’ndan elde edilen bilgiye göre Kennedy Taomwabwa Dede 29 Ocak tarihinde 8 kişi tarafından darp edilerek araçla kaçırıldı ve Çanakkale Göletine götürüldü. 8 kişi tarafından Çanakkale Göletine götürülen Dede, burada ciddi şekilde darp edilerek öldürüldü. Polis yürüttüğü ileri tahkikatta mesele ile ilgili olarak O.K (E-18), Z.K (E-22) ve B.Ç (K-16) tutukladı. 5 zanlı ise aranıyor. Tutuklanan zanlıların bugün “Adam öldürme” suçlamasıyla ilgili olarak Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.