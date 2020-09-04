‘Gölet 20 Eylül’e kadar dayanabilir’

Fehime ALASYA

Türkiye’den Kıbrıs'ın kuzeyine su taşıyan borunun patlamasının ardından Su Temin Projesi’nde başlayan tamirat işlemleri belirtilen sürede tamamlanamadı, su krizi büyüdü. Tarım Bakanı Dursun Oğuz, “30 Ağustos’ta giderilecek” denilen sıkıntının hava şartları nedeniyle, bu kez de ‘20 gün sonraya’ ötelendiğini açıkladı.

Oğuz, Geçitköy Barajı’ndaki su seviyesinin giderek düştüğünü ve basınç seviyesinin eskisi gibi olmadığını dile getirirken, barajda yaklaşık 1.5 milyon metreküp su kaldığını, bu suyun bölgelere dağıtımına göre 15 Eylül veya 20 Eylül’e kadar yetebileceğini dile getirdi.

Buna karşın bazı belediyeler, son günlerde bölgeye Geçitköy Barajı’ndan su verilmediğini ve sadece yerel kaynaklara yöneldiğini açıkladı.

Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki, bölgelere su akışında bazı dengesizlikler olduğunu ifade ederek, 20 Eylül’e dek gölette dayanma gücü olduğunu ifade etti.

Geçitköy Barajı’ndan sorumlu TC Devlet Su İşleri ise gölette her sabah su ölçümü yapıldığını belirterek, tamirat giderilene dek yetecek kadar su bulunduğunu ifade etti.

Bazı belediyeler endişeli, bazıları yerel kaynaklara dört elle sarıldı…

Okulların kapalı olması ve otellerin dolu olmamasının su kullanımını düşürdüğünü ifade eden bazı belediyeler, önümüzdeki günlerde buna bağlı olarak bu tüketimin artabileceği ve sıkıntıya düşecekleri öngörüsünde bulundu.

Bazı belediyeler, bölgesinde 3-4 gün susuz kalan evler olduğunu ifade ederken, yerel kaynaklarını arttırma girişimi başlattığını anlattı. Alsancak Belediyesi, bu bağlamda bölgede yeni bir kuyu kazmaya hazırlanırken, bazı belediyeler suyun sağlanamaması halinde yaz sonu ciddi sıkıntıya gireceğini ifade etti.

Bazı belediyeler ise Geçitköy Barajı’ndaki su miktarının azalmasından dolayı bölgeye su verilemediğini, bu bağlamda sürekli su kesintisi olacağını duyurarak, tasarruf çağrısında bulundu.

Son günlerde Geçitkale Barajı’ndan su alamadığını belirten bazı belediyeler de 10, 15 güne kadar zora düşeceğini, bölgede tankerle takviye ihtiyacı duyacaklarını anlattı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz:

“Göletteki seviye düştü, çalışmaların 20 gün sonra tamamlanması bekleniyor”

Arızanın tamiratına ilişkin gecikmenin hava şartlarından dolayı birkaç gün aksadığını ifade eden Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, çalışmaların devam ettiğini ve yaklaşık 20 gün sonra tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

Barajda yaklaşık 1.5 milyon metreküp su kaldığını belirten Oğuz, bu suyun bölgelere dağıtımına göre 15 Eylül veya 20 Eylül’e kadar yetebileceğini vurguladı.

Geçitköy’deki su bitene kadar herhangi bir arıza olmaması için çalıştıklarını anlatan Oğuz, “Şu bir gerçek ki Göletteki seviye düştüğü için artık o basınç eskisi kadar yok” dedi.

Haber Kıbrıs sitesinde Ali Baturay’ın sorularını yanıtlayan Dursun Oğuz, Geçtköy’deki su tamamen bitmeden boruların tamir edilmesinin hedeflendiğini ve bunun ucu ucuna yetişeceğinin düşünüldüğünü belirtti.

“Kış aylarına sarkarsa sorun yaşarız”

Çalışmaların kış aylarına sarkması durumunda su sıkıntısı yaşanabileceğini kaydeden Oğuz, bunun olmaması için yoğun olarak çalışıldığını belirtti.

“Yeni kuyular açtık”

Şebekenin yerel kaynaklarla da desteklendiğini, şebekeye vermek için yeni kuyular da açtıklarını ifade eden Oğuz, “Şu anda yerel kaynakları tam teşekküllü kullanıyoruz” dedi.

“6 boru değişecek, 280 kişi çalışıyor”

Toplam 6 borunun değişeceğini anlatan Bakan Oğuz, tamirat çalışması için şu anda 5 geminin görev aldığını ve toplam 280 kişinin çalıştığını söyledi.

Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki:

“20 Eylül’e dek gölette dayanma gücü olduğu söyleniyor”

Bölgelere su akışında bazı dengesizlikler olduğunu ifade eden Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki, bazı belediyelerde sistemin hala oturmadığını anlattı. Bunu dengeye sokmak için ilgili Belediye Başkanlarıyla iletişim içinde olduklarını anlatan Çeki, TC Devlet Su İşleri’nin de sürekli ölçüm yaparak kendilerine bilgi aktardığını kaydetti.

Çeki, “Yerel kaynaklar devredeydi, bu suların yetersiz ve kalitesiz olması zaten biliniyordu. Tüm ilgili birimlerle bu gemide birlikteyiz, canla başla çalışıyoruz.

TC Devlet Su İşleri günde 3 kez ölçüm yapıyor. 20 Eylül’e kadar gölette suyumuz var. Oradan aldığımız bilgide 20 Eylül’e dek gölette dayanma gücü olduğu söyleniyor.” şeklinde konuştu.

Tarım Bakanı Oğuz’un sıkı sık bölgeye de giderek incelemelerde bulunduğunu anlatan çeki, “Bakanımız dün bölgedeydi, çalışmaları sordu. Tüm birimler bu konu için seferber olduk.” dedi.

TC Devlet Su İşleri Sorumlusu Yusuf Şahin:

“Her sabah su ölçümü yapıyoruz, tamirat giderilene dek yetecek kadar su var”

Göletteki su miktarıyla ilgili istenilen bilgileri vermek için her gün sabah su ölçümü yaptıklarını anlatan TC Devlet Su İşleri Sorumlusu Yusuf Şahin, bu ölçümle, gölette kalan su miktarı ve dağıtılan su miktarlarının da hesaplandığını anlattı.

“Bu bize önümüzdeki süreçle ilgili tespitler yapmakta yardımcı olan teknik bir çalışma.” diyen Şahin, barajda tamirat giderilene dek yetecek kadar su bulunduğunu dile getirdi.

BELEDİYE BAŞKANLARI ENDİŞELİ…

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı:

“Büyük bir endişe ile beklemedeyiz”

“Yetkililer çalışmalarda aksaklık olmadığını, montaj işlerine başlandığını, 15 gün içinde sorunun çözülmesini beklediklerini söylüyorlar. Bize her halükarda en geç 15 Eylül’e sıkıntı çözülebilir denmişti. Denizde olan çalışmalarda sorun olabilir, bazı günler fırtına olabilir, bunlar normal ama bize söylenen çalışmaların hala sürdüğü.

Bu sürede Geçitköy barajından su almaya devam edebilmeye çalışıyorlar. Bir miktar yerel kanyakla da bunu destekleyip bize su sağlıyorlar. Gecikme olması durumunda en çok tehdit altında olan Lefkoşa ve Mağusa bölgesi olacaktır. Bu yüzden ciddi olarak bu sürecin tamamlanması en büyük dileğimizdir.

Mümkün olduğunca yerel kaynağı devreye almalılar, eski günlerdeki kadar destek sağlansa idare edebiliriz belki.

Büyük bir endişe içinde bekliyoruz yoksa yaz sonunu kötü geçireceğiz.”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü:

“Barajdan su teminin hiç sağlanmazsa sıkıntıya girebiliriz”

“Çok büyük sorunumuz yok. Okullar kapalı, oteller ise büyük oranda kapalı, merkezimizde ve köylerimizde sorun yok. Ama hafta başı okullar açılıyor, Üniversiteler de açılacak, bunları takip etmemiz gerek. Bu günlerde 15 Eylül, 20 Eylül’den söz edilir. Net bir bilgimiz yok ama bu tarihlere dek barajdan su teminin hiç sağlanmazsa sıkıntıya girebiliriz.”

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser:

“3-4 gün susuz kalan evler oldu”

“15 Eylül’e doğru barajdaki suyun tamamen biteceği bilgisini aldık. Şu an barajdan belli bir miktar su alıyoruz çünkü yerel kaynaklarımız yetersiz kaldı. Bölgemizde bir yerel kaynağımız vardı, bu yetersizdi. Üçüncü kaynak için girişim başlattık, su dairesinden ve ilgili bölümlerden izin aldık. Kazıya başlayıp alternatif kuyu açacağız. Olur da tadilat gecikirse garantimiz olsun. Bölgeye özellikle bayramda su sıkıntısı yaşadık. 3-4 gün susuz kalan evler oldu. Bunların yeniden yaşanmaması için kendi yerel kaynaklarımızı arttıracağız.”

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ:

“Akdeniz Tepebaşı bölgesi barajdan su gelmezse bölge sıkıntıya düşecek”

“Yerel kaynakları dönüşümlü olarak kullanıyoruz, daha önce tam gün verdiğimiz suyu şimdi dönüşümlü veriyoruz. Yerel kaynakları kullanıyoruz, barajdan da takviye alıyor. Şua n için sıkıntımız yok, yaz döneminde bu sorunu geçirirsek iyi olur. Bir ay önce yapılmasını bekliyoruz. Akdeniz Tepebaşı bölgesinde yerel kaynak yok, barajdan su gelmezse bölge sıkıntıya düşecek. Diğer bölgelerde yerel kaynaklarla idare ediyoruz.”

Çatalköy Belediyesi:

“Geçitköy Barajı’ndan bölgemize su verilememektedir, süreli su kesintileri olacak”

“Devlet Su İşlerinin Geçitköy Barajı’ndan bölgemize sağlanan su miktarının azalmasından dolayı, belediyemiz depolarına su verilememektedir. Bu sebepten dolayı belediyemizin kuyularını devreye koyduk. Fakat bütün bölgelere ayni anda düzenli olarak su verebilmemiz mümkün olamayacağından bölgelere dönüşümlü olarak su verilecektir. Bu sebepten dolayı uzun süreli su kesintileri olacağından, halkımızın bu konuda duyarlı olup suyu idareli kullanması ( havuz, bahçe, araba v.s) israfından kaçınılması gerekmektedir.”

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş:

“Göletten su alamıyoruz, 15 güne kadar sıkıntı yaşayacağız”

“Kısıtlı olarak su vermeye çalışıyoruz. Geçitköy göledinden 2 gündür su alamıyoruz. Ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Göletteki su seviyesi giderek azaldı. Yerel kaynaklarla dönüşümlü de olsa bir süre daha idare edeceğiz. Ardından 15 güne dek tankerlerle takviyeye ihtiyacımız olacak, sıkıntı yaşayacağız.”

Serdarlı Belediyesi:

“Bölgemize gelen su şebekesinde meydana gelen arıza nedeni ile düzenli su verilmesi konusunda sıkıntı yaşanmakta”

“Su Dairesi’nden belediyemize verilen bilgiye göre bölgemize gelen su şebekesinde meydana gelen arıza nedeni ile Serdarlı, Gönendere ve Pınarlı köylerimize düzenli su verilmesi konusunda sıkıntı yaşanmaktadır. Bölge halkımızın suyunu idareli kullanmasını önemle rica ediyoruz.”

Mağusa Belediyesi:

“Barajdaki suyun seviyesi düştü, basınçla bölgelere veremedikleri için zaman zaman susuz kalıyoruz”

“Barajdaki suyun seviyesi düştü, basınçla bölgelere veremedikleri için vanaları zaman zaman açıp kapıyorlar. Bu nedenle zaman zaman susuz kalıyoruz. Kaynaklarımızın büyük kısmını arıtmadan alıyoruz. Yaklaşık bir haftadır dönüşümlü su temini sağlıyoruz. Bunu yaparken bazı noktalarda sıkıntı yaşıyoruz. Vatandaşımızın da daha tedbirli olması gerek. Havalar sıcak, su kullanım oranı arttı. Bize 10, 15 günlük bir süre verildi, sorun ortadan kalkacak denildi, her ihtimale karşı tedbirli olun çağrısı yapıyoruz. Bu şekliyle 15 gün idare edebiliriz ama vatandaşın tasarruflu kullanımı çok önemli.”

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi:

“Gidişatımız iyi değil. Belli bölgelerde sıkıntı yaşanacak”

“Suyu eksilmeye başladık. Yerel kaynaklar yetersiz kaldı. Geçitköy Barajı’ndan 10, 15 gündür bölgeye su verilmiyor, son birkaç gündür de ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Dönüşümlü olarak su sağlıyoruz. Gidişatımız iyi değil. Belli bölgelerde sıkıntı yaşanacak, bununla ilgili planlama yapıyoruz.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya:

“Bölgemizdeki yerel kaynaklar yeterli”

“Yeler kaynaklarımız kullanıyoruz, bu bağlamda su sıkıntımız yok. Türkiye’den gelen suyla bir bağlantımız yok, su teminimiz ve tüketimimizde herhangi bir aksama olmadı. Bölgemizdeki yerel kaynaklar yeterlidir.”

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler:

“Büyük ölçüde sorunumuz yok ama yerel kaynak olmayan bazı noktalarımda sorun yaşanıyor”

“Şu anda kuyularımızdan destek alıyoruz, bölgemizde su sıkıntımız yok. Sadece dört muhtarlığımda sorun var ama büyük ölçüde sorun yok. Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli ve Yiğitler köylerinde Devlet Su işlerinden su alıyorlar diye sıkıntı var. Ama esasen Dilekkaya sıkıntılı çünkü orada hiç yerel kaynağımız yok.”

Y.Boğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar:

“12 gün susuz kalan bölgelerimiz oldu, yeni kuyu açma çalışmalarımız var”

“Bölgemizde su kademli olarak veriliyor. Yeni bölgelerimiz sıkıntı yaşıyor. 12 gün susuz kalan bölgelerimiz oldu. Tankerler ve yer depoları ile idare ediyoruz. 2 bine yakın konutumuz ciddi su sorunu yaşıyor. Yerel kuyularımızı bir bir devreye koyuyoruz ama yeterli değil. Gelecek olan suyu dört gözle bekliyoruz. Bazı bölgelerimizdeki kuyularımızın tamamını devreye koyacağız, yeterli olmazsa yeni kuyular açacağız. Bu konuda çalışmalarımız var.”



Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki: “Yerel kaynaklar devredeydi, bu suların yetersiz ve kalitesiz olması zaten biliniyordu. Tüm ilgili birimlerle bu gemide birlikteyiz, canla başla çalışıyoruz.

TC Devlet Su İşleri günde 3 kez ölçüm yapıyor. 20 Eylül’e kadar gölette suyumuz var. Oradan aldığımız bilgide 20 Eylül’e dek gölette dayanma gücü olduğu söyleniyor.”