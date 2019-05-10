Gölde kadın iç çamaşırı bulundu

Kıbrıs polisinin Kıbrıs’ın güneyini sarsan seri cinayetlerin kurbanlarına ilişkin araştırmaları sürerken, “Kırmızı Göl” olarak bilinen maden gölünde dün yapılan aramalar sonucunda bir kadın iç çamaşırına ulaşıldığı basınında yer aldı.

Politis gazetesi, polisinin dün “Kırımız Göl” olarak isimlendirilen maden gölünde gerçekleştirdiği araştırmalarda katil zanlısı Nikos Metaksas’ın kurbanlarına ilişkin herhangi yeni bir bulguya rastlamadığını ancak bir kadın iç çamaşırı ile gölde olmasına anlam verilemeyen bir eşyaya rastladıklarını yazdı.

Gazete, söz konusu iç çamaşırın naaşı için arama gerçekleştirilen 29 yaşındaki Maricar Valdez Arguiola’ya ait olduğuna dair herhangi bir kanıt olmadığını ancak bulgunun inceleneceğini belirtirken, önceki gün gölde bulunan halıya sarılı sünger ve tahta parçalarının ise neden gölde olduğu ve ne işe yaradığı gibi soruların akılları meşgul ettiğini belirtti.

Öte yandan gazeteler, Kıbrıs polisinin kayıp kişilere ilişkin başvuruları araştırmakta ihmali olup olmadığının inceleneceğini, bunun için üç müfettişin atandığını da belirttiler.

