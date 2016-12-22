Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in 14’üncü haftasında Yalova, Türk Ocağı’nı konuk edecek. Ligde oynadıkları 13 karşılaşmanın 11 tanesinde gol kaydetme başarısı gösteren iki ekibin mücadelesi öncesi teknik adamlar YENİDÜZEN’e konuşarak maçın önemine vurgu yaptı.

Kolcu: “Son haftaların çıkışta olan takımıyla mücadele edeceğiz”

Süper Lig’in batı ekiplerinden Yalova’nın teknik direktörü hafta sonunda güzel bir maç olacağını belirterek, ligin 2 dişli ekibinin karşı karşıya geleceğini ifade etti. Genç teknik adam, geçtiğimiz hafta hesapta olmayan bir mağlubiyet yaşadıklarını hatırlatarak, alınan mağlubiyetle bu maçın daha da önem kazandığını söyledi. Maçın hazırlıklarını ciddi bir şekilde yürüttüklerini aktaran Kolcu, savunmalarındaki eksikliklerin kendilerini düşündürdüğünü kaydetti. Pazar günü oynanacak Yalova – Türk Ocağı maçı öncesinde ev sahibi ekipte Mustafa Baran ve Samuel Kingston forma giyemeyecek.

Bolkan: “Rakibimizin iç saha performansı çok iyi”

Türk Ocağı’nın da teknik direktörü Mehmet Bolkan maç hakkındaki düşüncelerini YENİDÜZEN’e aktardı. Rakiplerinin ligin en iyi ekiplerinden biri olduğunu iddia eden Bolkan, sahada yenilmemek için mücadele edeceklerini söyledi. Yalova’nın iç saha maçlarına dikkat çeken Mehmet Bolkan, deplasman ekiplerinin çoğu zaman Yalova deplasmanlarında puan kaybedebileceklerinin altını çizdi. Maçın çekişmeli geçeceğini belirten tecrübeli teknik adam, maçın hazırlıklarını yoğun bir tempoyla yürüttüklerini ifade etti. Türk Ocağı cephesinde bu maçta genç oyuncu Deniz Kibar cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Golü seviyorlar

Süper Lig’de geriden kalan 13 haftalık süreçte gol atmayı seven Yalova ve Türk Ocağı hafta sonunda rakip olacak. Bu karşılaşmaya kadar 20 gol atmayı başaran Yalova kalesinde 21 gol gördü. Türk Ocağı ise, bu süreçte 25 gol atıp, kalesinde 17 gol gördü. Karşılaşma öncesinde Yalova’nın 16, Türk Ocağı’nın ise 22 puanı bulunuyor. Her iki takım da bu sezon oynadıkları 13 karşılaşmanın 11 tanesinde gol bulurken Türk Ocağı ligin en golcü ikinci takımı konumunda yer alıyor.