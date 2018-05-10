Gol yok puan var: 0-0
K-Pet Birinci Lig Play-out ilk maçında Bostancı Bağcıl ile Çanakkale Girne Mete Adanır Stadı’nda karşı karşıya geldi.
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STAT: Mete Adanır Stadı
HAKEMLER: Serhan Şimşek, Ozan Kel, Zekai Töre
B.BAĞCIL: Emre Sağnak, Fırtına, Mehmet Şimşek, Issac Owusu, Prince, Armstrong Chidi, Ahmet Zaifoğlu, Mustafa Salman, Murat Gertik (Dk.80 Cemil), Cevdet Çağer (Dk.90 Berkem), Hüseyin Sarro (Dk.63 Ferda)
ÇANAKKALE: Umut, Stelios Kittos, Ahmet Hellaç, Mehmet Sakallı, Oğuzhan, Ali Öztürk, Süleyman, Ramazan, Selçuk, Yunus, Uvanç
GOL: -
K-Pet Birinci Lig Play-out ilk maçında Bostancı Bağcıl ile Çanakkale Girne Mete Adanır Stadı’nda karşı karşıya geldi. Her iki takımın gol atma başarısı gösteremediği karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Bu sonucun ardından 19 puanla mücadeleye başlayan Bağcıl 20 puana, 18 puanla başlayan Lapta da 19 puana yükseldi.
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Etiketler : Çanakkale, Bostancı Bağcıl, Play out, Birinci Lig
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