Gol yağmurunda kazanan yok: 3-3
Baf Ülkü Yurdu ile Gençler Birliği karşılıklı gollerle haftayı beraberlikle tamamladı
K-Pet Süper Lig’in 20’nci haftasında Baf Ülkü Yurdu ile Gençler Birliği karşı karşıya geldi. Üner Berkalp Stadı’nda oynanan karşılaşmada her iki takım da öne geçmesine rağmen 90 dakika 3-3’lük eşitlikle sonuçlandı. Ülkü Yurdu’nun karşılaşmadaki gollerinin tamamı Hafız Konkoni’den gelirken, bir penaltı atışından yararlanamayan Gençler Birliği’nin sayılarını İbrahim Köse ve Guaman’dan (2) geldi.
Alınan bu sonucun ardından Baf Ülkü Yurdu 27, Gençler Birliği 15 puana yükseldi. Ligin 21’inci haftasında Baf Ülkü Yurdu, Esentepe deplasmanına gidecek. Gençler Birliği ise Mağusa Türk Gücü’nü konuk edecek.
STAT: Üner Berkalp Stadı
HAKEMLER: Osman Özpaşa, Burak Mandıralı, Necmi Bulut
BAF ÜY
Erdoğan Nay
Lawal Murtadah
Fikri Arslan
Tahsin
(Dk.40 Berk)
Ahmet Hatay
Hafız Konkoni
İbrahim Hatay
Hasan Sedatgil
Mehmet Göktaş
(Dk.54 Hasan)
Erdinç Börekçi
(Dk.58 Metin)
Azat Tip
TD: Kemal Yürekli
G. BİRLİĞİ
Tolga Nergiz
Sinan Öğüt
Mustafa Tekpınar
Kadir Erol
Sami Ergazi
Hasan Sarıoğlu
Tacettin Köse
(Dk.74 Cenker)
Ahmet Kara
(Dk.55 İ. Köse)
Wanderson Miranda
(Dk.61 Sertan)
Guaman Lahra
Elvis Sakyi
TD: Mehmet Bolkan
GOLLER: Dk.12, 47 ve 90+6 Hafız Konkoni (Baf Ülkü Yurdu) – Dk.24 ve 84 Guaman Lahra, Dk.79 (P) İbrahim Köse (G. Birliği)