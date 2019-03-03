Gol yağmurunda kazanan yok: 3-3

K-Pet Süper Lig’in 20’nci haftasında Baf Ülkü Yurdu ile Gençler Birliği karşı karşıya geldi. Üner Berkalp Stadı’nda oynanan karşılaşmada her iki takım da öne geçmesine rağmen 90 dakika 3-3’lük eşitlikle sonuçlandı. Ülkü Yurdu’nun karşılaşmadaki gollerinin tamamı Hafız Konkoni’den gelirken, bir penaltı atışından yararlanamayan Gençler Birliği’nin sayılarını İbrahim Köse ve Guaman’dan (2) geldi.

Alınan bu sonucun ardından Baf Ülkü Yurdu 27, Gençler Birliği 15 puana yükseldi. Ligin 21’inci haftasında Baf Ülkü Yurdu, Esentepe deplasmanına gidecek. Gençler Birliği ise Mağusa Türk Gücü’nü konuk edecek.

STAT: Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER: Osman Özpaşa, Burak Mandıralı, Necmi Bulut

BAF ÜY

Erdoğan Nay

Lawal Murtadah

Fikri Arslan

Tahsin

(Dk.40 Berk)

Ahmet Hatay

Hafız Konkoni

İbrahim Hatay

Hasan Sedatgil

Mehmet Göktaş

(Dk.54 Hasan)

Erdinç Börekçi

(Dk.58 Metin)

Azat Tip

TD: Kemal Yürekli

G. BİRLİĞİ

Tolga Nergiz

Sinan Öğüt

Mustafa Tekpınar

Kadir Erol

Sami Ergazi

Hasan Sarıoğlu

Tacettin Köse

(Dk.74 Cenker)

Ahmet Kara

(Dk.55 İ. Köse)

Wanderson Miranda

(Dk.61 Sertan)

Guaman Lahra

Elvis Sakyi

TD: Mehmet Bolkan

GOLLER: Dk.12, 47 ve 90+6 Hafız Konkoni (Baf Ülkü Yurdu) – Dk.24 ve 84 Guaman Lahra, Dk.79 (P) İbrahim Köse (G. Birliği)