Gol sesi çıkmadı: 0-0
Baf Ülkü Yurdu ile Yenicami arasındaki çeyrek final ilk maçı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
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STAT: Üner Berkalp Stadı
HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu, İsmail Ercan, Ahmet Özkurtuluş
BAF ÜY: Erdoğan Nay, Lawal Murtadah, Ahmet Hatay (Dk.73 Hasan), Fikri Arslan, İbrahim Hatay, Hafız Konkoni, Tahsin, Azat Tip, Görkem (Dk.61 Onur), Berk (Dk.87 Metin), Hasan
YENİCAMİ: Ozan, Hasan Ulukök, Emin Atabek, Yasin, Hüseyin Sadıklar, Aminu Mohammed (Dk.73 Salih Güvensoy), Mehmet Altın, Hascan Kırmaz, Ünal Kaya, Kenneth Ngwoke, John Ebuka Okoye
Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında Baf Ülkü Yurdu ile Yenicami karşı karşıya geldi. Üner Berkalp Stadı’nda oynanan karşılaşmada taraflar gol atma başarısı gösteremeyince maç 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. Turun rövanşı 27 Mart tarihinde oynanacak.
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Etiketler : Kıbrıs Kupası, Baf Ülkü Yurdu, Yenicami
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