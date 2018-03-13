GOL MAKİNESİ İŞ BAŞINDA…

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Yenicami’de golcü oyuncu John Ebuka makine gibi işliyor. Bu sezon şu ana kadar lig ve kupa olmak üzere toplamda 36 gole ulaşan John Ebuka, geçen sezon elde ettiği 44 gollük rekoru da geride bırakmak istiyor.

27 maçta, 36 gol kaydetti

Süper Lig ekiplerinden Yenicami’de forma giyen ve gösterdiği performansla ülke futbolumuzda iyi işler yapan John Ebuka, bu sezon Süper Lig, Süper Kupa ve Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası olmak üzere toplamda 27 maça çıktı. Golcü oyuncu, bu maçlarda 36 gol atmayı başardı ve Gol Krallığı’nda yarıştığı Küçük Kaymaklı oyuncusu Uğur Naci Gök’ü 4 gol geride bıraktı. Oyuncunun ligde geçen 22 haftada 29 golü bulunuyor.

2 takıma karşı gol atamadı

Golcü oyuncu John Ebuka, bu sezon çıktığı maçların sadece 2 tanesinde gol atma başarısı gösteremedi. Hem Yeni Boğaziçi, hem de Binatlı’ya ilk devre maçlarında gol atmayı başaramayan golcü oyuncu, bu takımlara karşı oynayacağı ikinci devre maçlarında gol atmak için mücadele verecek. Oyuncu, bu iki maçta da gol atabilirse, oynadığı tüm takımlara karşı gol atmış olacak. Yenicami, ligin 25’inci haftasında Yeni Boğaziçi deplasmanına gidecek. 26’ncı hafta da ise Binatlı’yı konuk edecek.

Kendi rekorunu kırmak istiyor

Geçen sezonun başında Yenicami’de forma giymeye başlayan John Ebuka, geçen sezon 41’i ligde olmak üzere toplamda 44 gole imza atmış ve Yenicami tarihinin en çok gol atan yabancı oyuncusu unvanını almıştı. Bu sezonda da gollerini atmaya devam eden Nijeryalı oyuncu, toplamda 36 gol kaydetti. Golcü oyuncu, geçen sezonu geride bırakması için 8 lig maçı ve en az 2, en çok 3 kupa maçında 9 gol atması gerekiyor.