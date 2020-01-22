Gökyüzünde bu kez aydınlatma fişeği

Gökyüzünde dün akşam görülen 'ateş topunun' ardından bu akşam saatlerinde Mesarya bölgesinde de benzer bir görüntü yinelendi. Ancak bu kez bir 'meteor' değil görüntünün asker tarafından yapılan gece atışı olduğu anlaşıldı.

Vatandaşlar; Meserya-Yeniceköy bölgesinde beliren sarı ışığı, ateş topu sandı.

Ateş topu değil aydınlatma fişeği

Gökyüzünde beliren sarı ışık huzmesinin, Yeniceköy bölgesinde asker tarafından yapılan gece atışlarından kaynaklandığı öğrenildi..

Bölgede gerçekleşen gece atışlarında zaman zaman gök yüzüne aydınlatma fişeği atılıyor.